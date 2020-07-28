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28.07.2020 - 19:08 | | İHA

Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı.

Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı


Düziçi ilçesinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
İlçede yapılacak olan düğünlerde sadece fon müziği dinletisine izin verilmesine davul, zurna ve orkestra kullanımının yasaklanmasına, Sabun Çayı ve Şelalesi ile mesire alanına girişlerin yasaklanmasına karar verildi.

 Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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