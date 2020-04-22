Salda Gölü Nerede? Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir? (2020)

Mars'ta bulunan magnezyum yüklü kayalar ile benzerlik gösteren kayaların bulunması nedeniyle, Salda Gölü bu ayrıcalığı eşliğinde de büyük ilgi toplamaktadır. Saf ve temiz bir suyu olması sebebiyle dünya çapında meşhur olan Salda Gölü, her sene yoğun şekilde yerli ve yabancı turist çekmeye devam ediyor.

Salda Gölü Nerede?

Salda Gölü, Burdur ilinin Yeşilova beldesinde bulunmaktadır. Yeşilova üzerinden yaklaşık olarak 4 kilometrelik bir mesafede yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle yaz ayları yoğun ilgi gören Salda Gölü, özel kayaları ve temiz su ile beraber oldukça fazla ilgi çekmektedir.

Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir? (2020)

Salda Gölü'ne Yeşilova üzerinden ulaşabilmek için 4 kilometrelik yolu, yaklaşık 5 dakika içerisinde arabayla geçmek mümkün. Aynı zamanda Burdur üzerinden Salda Gölü yaklaşık 56 kilometre kadar sürmektedir. Ayrıca Denizli üzerinden 96 kilometre ve Antalya'dan ise 159 kilometre kadar mesafe içerisinde ulaşmak mümkün.

Diğer yandan Burdur şehrine şehirler arası otobüslerle gelerek Salda Gölü'ne ulaşılabilir. Tabii bireysel araçla bölgeye ulaşmanın çok daha kolay olduğunu söylemek gerekir.