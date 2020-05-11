Salgın sonrası uçak yolculuğu daha pahalı olacak

Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının etkisi pek çok yerde devam ediyor. Milyonlarca insana bulaşan corona virüs nedeniyle 2020'nin ilk günlerinden bu yana dünyanın farklı yerlerinde çeşitli kısıtlamalar uygulanmakta.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan buradan da tüm dünyaya yayılan virüs nedeniyle neredeyse her ülkede sıkı tedbirler uygulanmakta. Karantina, sokağa çıkma yasakları ve sınırların kapatılması gibi sert uygulamalar pek çok ülkede hala devam etmekte. Kimi ülkelerse bu uygulamaları yavaş yavaş hafifletme yoluna girdi.

Küresel çapta bir ekonomik krize neden olan pek çok sektörde tüm işleyişin durma noktasına gelmesine neden olan salgının yol açacağı ekonomik sorunların büyüklüğüne dair rakamlar her gün güncelleniyor. Bu süreçte salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılıkta da normalleşme çalışmaları başlamış durumda.

Ülkelerin, vatandaşlarını kendi topraklarına getirmek için gerçekleştirdiği uçuşları saymazsak aylardır binlerce frekansta uçuşlar yapılamıyor. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren bazı rotalarda uçuşların başlaması öngörülüyor. Bununla birlikte sıkı bir şekilde de sosyal mesafe kuralının uygulanması mutlak bir şekilde devam edecek.

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde uygulanacak olan sosyal mesafe ile birlikte oluşan maliyetlerin de eklenmesi sonucu hava yolu taşımacılığı %54 daha pahalı hale gelecek.