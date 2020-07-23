Schengen Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Türk vatandaşlarının gitmek istediği ülkeler schengen ülkesi olabilmektedir. Schengen vizesi alabilmek için mutlaka uyulması gereken prosedürler vardır.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Schengen vizesi almanın kolay yolları bulunmaktadır. Eğer bir schengen vizesi almak istiyorsanız konsolosluğun istediği evraklar olacaktır. Kendinizi tamda bu noktada kanıtlamak oldukça önemlidir. Konsolosluğa güven vermeniz daha kolay bir şekilde schengen vizesi almanıza yardımcı olur. 2020 yılı itibari ile artık schengen vizesi alabilmek için elektronik ortamdan direkt olarak başvuru yapmak mümkündür. Posta yolu ile gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğuna schengen vizesi başvurusu yapıyorsunuz. Ayrıca temsilci ile de görüşüp temsilci aracılığı ile de schengen vizesi başvurusu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu yaptıktan sonra vize kurumu sizlerden bazı evraklar isteyecektir. Bu evrakların doğru bir şekilde olması ve doğruluğunu kanıtlar nitelikte diğer evraklarla desteklenmesi son derecede önemlidir. Evraklarınızı tamamladıktan sonra tekrardan bir e-başvuru yaparak vize başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu noktadan sonra artık beklemeye başlayacaksınız. Bekleme süreci yaklaşık olarak 1 ila 2 hafta arasında değişmektedir. Konsolosluktan yine posta yolu ile tarafınıza bir mail gelecektir. Mailde vize başvurunuzun kabul edildiği veya kabul edilmediği yazacaktır.

Schengen vizesi almak için schengen vizesini kolay veren ülkelerden de vize alabilirsiniz. Örneğin eğer Almanya'ya gidecekseniz schengen vizesini daha kolay veren ülkeye önce giderek oradan Almanya'ya geçiş sağlayabilirsiniz.

Gerekli Evraklar ve Vize Ücreti

- Başvuru formu

- Fotoğraf (Schengen vizesi için istenen kriterde olması önemlidir.)

- Pasaport ( En az 6 ay daha geçerliliği olan bir pasaport)

- Uçak bileti rezervasyonu

- Otel rezervasyonu

- Seyahat sağlık sigortası

- Banka hesabı

- İkametgah

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Pasaport fotokopisi

Eğer çalışan iseniz;

- İşverenin mektubu

- İşe giriş belgesi

- Sigorta hizmet dökümü

- Maaş bordrosu

- İmza sirküleri

- Vergi belgesi

Schengen vizesi ücreti 2020 yılı itibari ile yetişkinler için 80, 6-12 yaş için 40, 0-6 yaş için ise ücretsizdir.