Selimiye Camii semalarında sis

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesi siste kaybolan cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Yüksel sıcaklıkların son günlerde bunaltıcı bir havaya neden olduğu Edirne'de bugün de sıcaklıkların 37 dereceye çıkması bekleniyor.