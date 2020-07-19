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19.07.2020 - 16:01 |

Sıcak havanın etkisiyle sahiller doldu taştı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerindenKuşadası, Didim ve Çeşme sahillerinde sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Sıcak havanın etkisiyle sahiller doldu taştı

Kuşadası ilçesinde termometreler 30 dereceyi gösterirken, nem oranı da yüzde 65'e kadar ulaştı. Sıcak ve nemden bunalanlar, Kadınlar Denizi, Karova, Sevgi ve Kuştur plajlarını doldurdu. Vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı. Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası da tatilcilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer aldı.

Vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü. Ailesiyle İzmir'den tatile gelen Levent Yılmaz, salgın dolayısıyla uzun bir aradan sonra ilk kez denize geldiğini ve tedbirlere uymaya özen gösterdiğini söyledi. Didim ilçesinde dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde de kalabalık gözlendi.

Sıcak havanın etkisiyle sahiller doldu taştı

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarı nedeniyle yerli turistin tercih ettiği Çeşme'de ise hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçedeki plajlar tamamen doldu. Sıcaklığın bunalttığı turizm merkezinde, yaklaşık bin 200 metrelik Ilıca Plajı'nda bazı vatandaşlar yer bulmakta zorlandı.Tatilcilere, sosyal mesafeye uymaları için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, normalleşme süreciyle birlikte bölgede yoğunluğun her geçen gün arttığını, misafirlerinin sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Tatilcilerden Sinem Ürkmez ise yoğunluk nedeniyle yer bulmakta zorlandıklarını, buna rağmen keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Sıcak havanın etkisiyle sahiller doldu taştı

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