MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Side'ye yeni görünüm
ABONE OL
15.07.2020 - 08:00 |

Side'ye yeni görünüm

Side'nin tarihi dokusuna yakışmayan asfaltı sökerek yerine doğal taş döşeyen Manavgat Belediyesi, antik kentin yayalaştırılması çalışmasında sona yaklaştı. Çalışmalar, yol boyunca yapılacak aydınlatmalar ve Side'nin simgesi nar ağaçları dikilerek tamamlanacak

Side'ye yeni görünüm

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünya turizminin gözbebeği Side'de, Kentsel Tasarım Projesi'nin 3. etabı olan, Side giriş yolunu yayalaştırma çalışmasında sona yaklaştı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde, Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile yürütülen projede, 750 metrekarelik Antik Side yolu doğallığı simgeleyen diyabez taş, traverten ve bej mermer taşları ile döşendi. Manavgat Belediyesi, portikli yoldaki çalışmalarını, aydınlatmalar ve nar ağaçları dikerek tamamlayacak.

Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası da girişteki otoparka çekildi. Side garajından Antik Side'ye ulaşımı sağlayacak ring aracını da geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunan Manavgat Belediyesi, Side'de görselliğe dikkat ederek görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oldu. Side'nin yeni giriş yolu, yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı.

Sideye yeni görünüm

 

ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz mesajları! Anlamı ve resimli 15 Temmuz mesajı ve sözleri....

15 Temmuz mesajları! Anlamı ve resimli 15 Temmuz mesajı ve sözleri....

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son dakika... Malatya'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Malatya'da deprem! Büyüklüğü...

Sıradaki Haber