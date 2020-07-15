Side'ye yeni görünüm

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünya turizminin gözbebeği Side'de, Kentsel Tasarım Projesi'nin 3. etabı olan, Side giriş yolunu yayalaştırma çalışmasında sona yaklaştı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde, Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile yürütülen projede, 750 metrekarelik Antik Side yolu doğallığı simgeleyen diyabez taş, traverten ve bej mermer taşları ile döşendi. Manavgat Belediyesi, portikli yoldaki çalışmalarını, aydınlatmalar ve nar ağaçları dikerek tamamlayacak.

Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası da girişteki otoparka çekildi. Side garajından Antik Side'ye ulaşımı sağlayacak ring aracını da geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunan Manavgat Belediyesi, Side'de görselliğe dikkat ederek görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oldu. Side'nin yeni giriş yolu, yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı.