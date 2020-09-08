Sierra Leone Hakkında Bilgiler; Sierra Leone Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Sierra Leone, 1961’de Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. Bu tarihte göndere çekilen bayrak aynen korunmuş. Bayrakta, yatay şekilde sıralanan yeşil, beyaz ve mavi renkler bulunuyor. Yeşil ülkenin doğasını, zenginliğini, beyaz birlik ve adaleti, mavi de umudu temsil ediyor. Freetown, Makeni, Bo,Koidu, Kenema Kabala ve Bonthe ülkenin önemli şehirleridir.

Sierra Leone Nerededir?

Ülke, Afrika’nın üst batı kısmındadır. Güneybatıda Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Kuzeydoğuda Gine ve güneydoğuda Liberya sınır komşularıdır. Ülke 1791’de özgür bırakılan Afrikalı köleler tarafından bugünkü Fretown şehrinin olduğu yerde ülkeyi kurmuşlar.

Sierra Leone, bağımsızlığını kazanmasına rağmen 1990-2002 yılları arasındaki iç savaş yüzünden büyük yıkım yaşamıştır. Ülke, elmas bakımından çok zengin olmasına rağmen, sömürgeci devletler ve iç savaş yüzünden halk bir hayli fakirleşmiştir

Ülkenin yüzölçümü 71.740 kilometrekaredir. İdari yönetim bakımından batı, güney, doğu ve kuzey eyaletlerine ayrılmıştır. Ülke 1961’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen ancak 1971’de cumhuriyete geçmişlerdir.

Ülkede tropikal iklim hâkimdir. Ekim – Mart ayları arası kuru ve güneşli, Temmuz ve Ağustos ayları ise bol yağışlıdır. Bu ülkeyi ziyaret için en uygun zaman Kasım ayıdır.

Bo kenti (tarihi yapıları, Tivvai adası, saat kulesi), Freetown’daki Charlotte Şelalesi, Tacugama Chimpanze Sanctuary Vahşi Yaşam Parkı, Ulusal Tren Müzesi, Sierra Leone Deniz Feneri gezilecek yerler arasındadır.

Türkiye’den Sierra Leone’ye direk uçak seferleri bulunmuyor. Fas, Kenya ya da Belçika üzerinden aktarmalı olarak Fretown şehrinde bulunan havaalanına iniş yapabilirsiniz

Sierra Leone Nüfusu Ne Kadardır?

Ülkenin, 2020 yılının ilk yarısına göre nüfusu 7.976.983 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %2.1’dir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı 111’dir. Ortalama yaşam süresi 51 yıldır. Bu süre erkeklerde 42,69 yıl, kadınlarda 48,61 yıldır.

Nüfusun; %27’sinin Mende, %22,4’ünü Temne, ,6’sını Creole, %5,6’sını Limba, %5,5’ini Kuranko, %4,8’ini de Pöller etnik grupları oluşturuyor. Ülke nüfusunun %60’ını Müslümanlar, %25,5’inin Animizm, ,5’ini de Hıristiyanlar oluşturuyor.

Sierra Leone Başkenti Neresidir?

Ülkenin başkenti Freetown şehridir. Sierra Leone yarımadasının batı bölgesinde bulunuyor. Bu kent aynı zamanda Afrika kıtasının en önemli liman kentidir. Şehir hükümet binalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, ülkenin finans, eğitim, ulaşım, iletişim, kültür merkezidir.

Sierra Leone Nehri, Freetown’dan geçiyor ve dünyanın en önemli sulak alanlarından birine sahip. Nehir aynı zamanda dünyanın en geniş doğul derin su limanını barındırıyor

Ulusal Tren Müzesi, Tacugama Chimpanzee Sanctuary, Charlotte Şelalesi, Sierra Leone Ulusal Müzesi, Deniz Feneri ziyaret edilecek yerler arasındadır.

Freetown plajlarıyla da ünlüdür. Lumley Beach, Lakka Beach, Hamilton Beach, Palm Beach, Sussex Beach, River Beach ve Goderich Beach şehrin en ünlü plajlarıdır.

Sierra Leone Para Birimi Nedir?

Ülkenin ulusal para birimi Sierra Leone Leonesi'dir. Leone’nin alt birimi cent olup, bir Leone 100 cente bölünüyor. 1 Sierra Leone Leonesi 0,00076 Türk Lirasına eşittir.

Sierra Leone Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili İngilizcedir. Fakat yerel halkın %97’si Krio yerel dilini konuşuyor. Bu diller dışında güney bölgesinde Mende, kuzey bölgesinde de Temne dilleri konuşuluyor.

Sierra Leone ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Sierra Leone ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Sierra Leone ile Türkiye arasındaki saat farkı “-3”’tür. Buna göre Sierra Leone’da saatler 09.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 12.00’dır.