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03.11.2020 - 10:33 |

Silivri'de doğa yürüyüşü

Silivri Belediyesi, pandemi günlerinde vatandaşları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitede bulunmak amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinliğe katılım yoğun olurken, Küçüksinekli ve Danamandıra arasında yapılan yürüyüş keyifli anlar yaşattı.

Silivri'de doğa yürüyüşü

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu tarafından Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 09.00da Küçüksinekli Göletten başlayıp Danamandıra Gölette son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yakın ilgi gösterdi.

Yamandaki Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti. Vatandaşlar doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın güzelliği ve temiz havasında 4 saat süren 13 kilometrelik yürüyüş katılımcıları pandemi stresinden uzaklaştırdı.

Silivride doğa yürüyüşü

Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.
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