Silivri'de doğa yürüyüşü

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu tarafından Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 09.00da Küçüksinekli Göletten başlayıp Danamandıra Gölette son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yakın ilgi gösterdi.

Yamandaki Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti. Vatandaşlar doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın güzelliği ve temiz havasında 4 saat süren 13 kilometrelik yürüyüş katılımcıları pandemi stresinden uzaklaştırdı.