Singapur Hakkında Bilgiler; Singapur Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Asya Kıtasında yer alan Singapur ya da Singapur Cumhuriyetinin kuzeyinde Malezya'nın Johor Eyaleti, güneyinde Endonezya’nın Rio Adaları ile çevrilidir. Hint Okyanusuna ve Çin Denizine yakın olması dünyanın em işlek limanlarına sahip olmasını sağlamış ve böylece dünyada sayıları az olan şehir devletleri arasında yer almaktadır. Singapur Cumhuriyetinin bayrağı; kırmızı ve beyaz olmak üzere iki yatay şeritten oluşur.

Kırmızı olan üst şeritte beyaz bir hilal ve beş adet yıldız bulunur. Ayrıca Singapur bayrağı 1959 yılında kabul edilmiştir. 1959 yılında resmî bir bayrağa sahip olan Singapur, 1965 yılında bağımsızlığını kazanmış ve 1967 yılında kendine ait bir para birimi oluşturmuştur. Ayrıca Singapur Cumhuriyetinin başkenti, Singapur’dur. Singapur Cumhuriyetinin önemli bölgeleri vardır. Önemli bölgeleri Little İndia, Orchard Street, Setrosa Island ve Chinatown’dur.

Singapur Nerededir? ( Hangi Kıtadadır)

Singapur, Asya Kıtasının güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. 1 derece 15 dakika ve 1 derece 28 dakika Kuzey enlemleri ile 103 derece 40 dakika ve 104 derece Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ayrıca Singapur Cumhuriyetinin kuzeyinde Malezya, güneyinde ise Endonezya bulunmaktadır. Ancak Singapur ülkesine karadan komşuları bulunmayıp, bulunan komşuları deniz aşırıdır. Singapur Cumhuriyetinin yüzölçümü 719 kilometrekaredir. Güney Asya Bölgesinde en küçük ülke konumunda yer alsa da, Singapur refah seviyesi yüksektir.

Singapur Nüfusu Ne Kadardır? (2020)

Asya Kıtasında yer alan Singapur, Asya Kıtasının güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Malezya ve güneyinde Endonezya ile bulunan Singapur Ülkesinin, 2020 verilerine göre tahmini nüfusu 5.840.520’dır. Nüfusun %70’inden fazlası şehirlerde yaşayan Singapur, ekvatora uzaklığı 135 km’dir. Güneydoğu Asya Bölgesinde yer alan bu ülke, Güneydoğu Asya’nın en küçük ülkesi arasında yer alsa da, refah seviyesi oldukça yüksektir. Ayrıca Singapur’da nüfusun etnik yapısı şu şekildedir;

Singapur Cumhuriyetinde %74 Çinli

Singapur Cumhuriyetinde Malay

Singapur Cumhuriyetinde %9 Hintli

Singapur Cumhuriyetinde %3 diğer

Singapur'un Başkenti Neresidir?

Asya Kıtası'nın Güneydoğu Asya Bölgesinde bulunan Singapur Cumhuriyetinin başkenti yine Singapur’dur. Kalabalık ve modern bir yapıya sahip olan başkent, ekonomik açıdan zengin bir kenttir. Yaklaşık 1.000.000 insan barındıran başkent Singapur, en önemli kentlerden bir tanesidir.

Singapur'un Para Birimi Nedir?

Asya Kıtasında yer alan Singapur Cumhuriyeti, 1965 yılında bağımsızlığını kazanarak 1967 yılında kendi para birimimi oluşturmuş ve piyasaya sürmüştür. Singapur Para Birimi 1967 yılında Singapur Dolarını piyasaya sürmüş ve para birimi Singapur Doları olmuştur. Singapur Para biriminin kısaltması “ SGD" olarak kullanılmaktadır. Birden çok madeni parası ve kağıt parası da bulunmaktadır.

Singapur'un Resmi Dilli Nedir?

Asya Kıtasında yer alan Singapur Cumhuriyeti, uzun yıllar sömürü altında bir hayat yaşadığı için birçok dilin resmi olmasına olanak sağlanmıştır. Uzun yıllar sömürü altında hayat süren Singapur bağımsızlığını kazandıktan sonra da İngilizce, Tamilce, Malayca ve Çince dilleri miras kalmış ve günümüzde de resmi dillerdir.

Singapur İle Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

sya Kıtasında yer alan Singapur, Asya’nın güney bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Malezya, doğusunda Endonezya yer alan Singapur, Türkiye’nin doğusunda yer aldığından dolayı, Türkiye ile arasında ki saat farkı 5’dir. Singapur Türkiye’nin doğusunda yer aldığından dolayı 5 saat daha ileridedir.