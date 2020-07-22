Sivas'taki doÄŸal akvaryum turizme kazandÄ±rÄ±lÄ±yor

GÃ¶kpÄ±nar'Ä±n doÄŸa harikasÄ± ve Sivas'Ä±n bir deÄŸeri olduÄŸunu vurgulayan Ayhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Hafta sonu bu bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§i geliyor. Pandemi sÃ¼recinden sonra vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z doÄŸayla buluÅŸmak iÃ§in bÃ¶lgeye yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projeye GÃ¼rÃ¼n halkÄ±nÄ±n, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin sahip Ã§Ä±kmasÄ± gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve motivasyonumuzu daha da artÄ±rÄ±yor. Ä°nÅŸallah burada gÃ¶rÃ¼lebilecek eksiklikleri gidereceÄŸiz. DoÄŸal yapÄ±sÄ±nÄ±, yeÅŸil alanlarÄ±nÄ± muhafaza ederek daha gÃ¼zel bir yer haline getireceÄŸiz."

Â BÃ¶lgede gÃ¶l dÄ±ÅŸÄ±ndaki su iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± anlatan Ayhan, "Buradaki suya vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dokunmasÄ±nÄ± ve ferahlamasÄ±nÄ± istiyoruz. Projemiz, Avrupa ve dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir gÃ¶lÃ¼n veya akarsuyun vatandaÅŸlarla nasÄ±l temas edileceÄŸini saÄŸlayacak nitelikte olacak. Ä°yi niyetli her tÃ¼rlÃ¼ talebe, fikre aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da buranÄ±n sit alanÄ± ilan edilmesi noktasÄ±nda bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bu bÃ¶lgeyi koruyacaÄŸÄ±z, rehabilite edeceÄŸiz. Bu gÃ¶lÃ¼n rengini koruyacaÄŸÄ±z, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde de projeyi tamamlayacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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Vali Salih Ayhan, yÄ±l boyu 11 derece su sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼ksek irtifa nedeniyle dalÄ±ÅŸ sporunun en rahat Ã¶ÄŸrenileceÄŸi yerlerden de olan GÃ¶kpÄ±nar GÃ¶lÃ¼'ne, Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan balÄ±k adamlarla birlikte dalÄ±ÅŸ yaptÄ±.

Sivas kent merkezine 147, GÃ¼rÃ¼n merkezine 10 kilometre mesafedeki GÃ¶kpÄ±nar GÃ¶lÃ¼, su altÄ±ndaki birbirinden gÃ¼zel flora ve faunasÄ±yla adeta doÄŸal akvaryumu andÄ±rÄ±yor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliÄŸi 15 metreyi bulan turkuaz rengi gÃ¶l, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor. Su altÄ± sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸanlarÄ±n tercih ettiÄŸi gÃ¶lde, son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k irtifa dalÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.