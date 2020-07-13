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13.07.2020 - 14:25 | | DHA

Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği

 

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Sızır Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesiyle güzel bir görüntüye büründü. Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sızır Şelalesinde yaz güzelliği

Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun görsel bir şölen sunduğu şelale, Sivas'ta yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle Sızır Şelalesi de yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, fırsat buldukça buraya gelerek doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini söyledi. 

Sızır Şelalesinde yaz güzelliği
 

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