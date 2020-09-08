Slovakya Hakkında Bilgiler; Slovakya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

18 Şubat 1993 tarihinde kabul edilen Slovakya Bayrağı, kırmızı, mavi ve beyaz renklerinden oluşuyor. Bu renkler, diğer Slav ülkelerinin bayraklarında da yer alır. Mavi renk ülkenin doğal güzelliklerini temsil eder. Bayrağın sol kısmında yer alan arma ve haç, Ortodoks Hristiyanlığını simgelemektedir. 49.035 kilometrekarelik bir alana sahip olan ülke toplam 8 bölgeden oluşuyor. En kalabalık bölgeleri, Bratislava, Nitra, Presov, Kosice ve Zilina'dır. Ülkede sekiz bölgeye bağlı 89 il bulunmaktadır. En büyük şehirlerin başında Trnava, Trencin, Spisska Nova Ves, Banska Stiavnica ve Komarno geliyor. Ülke genelinde en fazla yetiştirilen tarımsal ürün patates ve pancardır. Slovakya'da metalurji, otomotiv, imalat ve makine sanayi gelişmiştir. Ülkenin en yüksek dağı 2.655 metre olan Gerlachovsky Stit Dağıdır. Tatra dağları ise Polonya ile arasında doğal bir sınır oluşturur. Slovakya'nın en büyük üniversiteleri, Kosice Teknik Üniversitesi, Bratislava Teknoloji Üniversitesi ve Danıblius Kolejidir.

Slovakya Nerededir?

Avrupa kıtasında yer alan Slovakya beş ülke ile sınır komşusudur. Bu ülkeler Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya ve Macaristan'dır. Orta Avrupa ülkelerine hakim olan ılıman iklim Slovakya'da da görülür. Slovakya'nın güçlü ülkelerle sınırının bulunması ekonomik olarak kalkınmasında etkili olmuştur.

Slovakya Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Son verilere göre Slovakya'nın tahmini nüfusu 5.459.642'dir. Yıllık nüfus artışının sadece %0.05 olduğu Slovakya, en düşük nüfus yoğunluğuna sahip Avrupa ülkelerinden biridir. Ülkenin ortalama yaşam süresi erkeklerde 73, kadınlarda 80'dir. Nüfusun %82'sini Slovaklar oluştururken etnik nüfus dağılımında Almanlar, Çekler ve Polonyalılar yer alıyor.

Slovakya'nın Başkenti Neresidir?

Slovakya'nın başkenti Bratislava'dır. Macaristan ve Avusturya'ya kara sınır olan şehrin nüfusu yaklaşık 425 bindir. Ülkenin aynı zamanda en büyük kenti olan Bratislava 376, 6 kilometrekarelik bir alana sahiptir. İnşasına 1781 yılında başlanan ve 47 metre yüksekliğinde olan Bratislava Kalesi, şehrin sembolüdür. Müze olarak kullanılan kale 1957 yılında restore edilmiştir. Şehir sadece kaleleriyle değil saray, müze ve parklarıyla da ünlü. En çok ziyaret edilen yerleri şunlardır: SNM Ulusal Tarih Müzesi, Pharcmacy Müzesi, Primate Sarayı, Michael'in Geçidi, Batislava Hayvanat Bahçesi ve Kamzik Binası.

Kosice, Slovakya'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ikinci şehridir. Nüfusu yaklaşık 250 bin olan kent, 242,8 kilometrekarelik bir alana kurulmuştur. Jasovska Mağarası, Aziz Elizabeth Katedrali, Hornard Kanyonu, Ulusal Cennet Parkı ve Krasnohorska Mağarası bu Kosice şehrinin sınırları içerisinde yer alıyor.

Aynı zamanda bir bölgenin adı olan Presov, Slovakya'nın en büyük ve en kalabalık 3. şehridir. Parklarıyla ünlü kentte Opal Mines Müzesi ve Saint Nicholas Katedrali de yer alıyor. Slovakya'nın en bilinen diğer şehirleri şunlardır: Poprad, Bardejov, Banska Bystrica, Komarno, Zehra, Ruzomberok, Nove Mesto, Pezinok, Humenne, Levice ve Cerceny Kamen.

Slovakya'nın Para Birimi Nedir?

Avrupa Birliği üyesi olan Slovakya'nın resmi para birimi Euro'dur. Ülke Avrupa Birliğine 2004 yılında katılsa da 2009 yılına kadar Slovak Korunası tedavülde kalmıştır.

Slovakya'da Konuşulan Diller

Ülkenin resmi dili Slovakçadır. Slovakya, Avrupa'nın merkez ülkelerinden biri olduğu için başta Almanca, Lehçe ve İspanyolca olmak üzere birçok Avrupa dili ülkede yaygın olarak konuşulur.

Slovakya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Slovakya ile Türkiye aransa 1 saatlik fark bulunmaktadır. İki ülke arasındaki mesafe ise 2254 kilometredir.