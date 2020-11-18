MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor
ABONE OL
18.11.2020 - 13:10 | | AA

Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor. Tavşansuyu köyü mevkisinde tektonik hareketler sonucu heyelan set gölü olan Sülüklügöl'ün de bulunduğu tabiat parkı, sonbaharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü.

Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

 

Kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta 1200 rakımda yer alan göl çevresinde bulunan ağaçlarda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

 Tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, doğanın büyüleyen manzarasında fotoğraf çektirip günlerinin keyfini çıkarıyor.

 Özellikle Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan bölgeye tatil için gelenler, Sülüklügöl'ün sonbaharla birlikte doğal güzelliği ile tatilcileri cezbettiğini, keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu ifade ediyor.

 

Sandalyede uyuyakaldı; telefonu kaptırdıİzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu çalarak kaçtı. O anlar iş yerinn güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Enver Altaylı soruşturmasına Ümit Özdağ’ın ifadeleri girdi

Son dakika... Enver Altaylı soruşturmasına Ümit Özdağ’ın ifadeleri girdi

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Restoranda çıkan yangın öğrenci yurdunda paniğe neden oldu

Restoranda çıkan yangın öğrenci yurdunda paniğe neden oldu

Sıradaki Haber