Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta 1200 rakımda yer alan göl çevresinde bulunan ağaçlarda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, doğanın büyüleyen manzarasında fotoğraf çektirip günlerinin keyfini çıkarıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan bölgeye tatil için gelenler, Sülüklügöl'ün sonbaharla birlikte doğal güzelliği ile tatilcileri cezbettiğini, keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu ifade ediyor.