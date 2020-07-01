SÃ¼phan DaÄŸÄ±na kar yaÄŸdÄ±

01.07.2020 - 18:36 |
Süphan DaÄŸÄ±'na kar yaÄŸdÄ±
Van'da, dolu ve yaÄŸmur etkili olurken,Â yÃ¼ksek kesimlere temmuz ayÄ±nda yaÄŸan karla SÃ¼phan DaÄŸÄ± zirvesinin beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
Kentte, dÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±kÂ dÃ¼ÅŸerken, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerindeÂ dolu ve yaÄŸmur etkili oldu.Â Åžehir merkezinde yaÄŸan yaÄŸmur, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi.Â TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±ndanÂ SÃ¼phan DaÄŸÄ± zirvesinin iseÂ yÃ¼ksek kesimlere yaÄŸan karlaÂ beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Van'da temmuz ayÄ±nda bu manzarayÄ± gÃ¶renler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.Â
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SÄ±nÄ±r tanÄ±mayan bir aÅŸk hikayesi!AÅŸkÄ±n dil, din, Ä±rk, renk ayrÄ±mÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir örneÄŸi de KonyalÄ± BüÅŸra ile FildiÅŸili Ahmet oldu. 2011 yÄ±lÄ±nda Türkiye'ye gelen FildiÅŸili Ahmet, üniversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± BüÅŸra ile tüm engelleri aÅŸarak niÅŸanlandÄ±. Pandemi nedeniyle ertelenen düÄŸünleri ise hem FildiÅŸi Sahili'nde hem de Ä°stanbul'da olacak. BüÅŸra ve Ahmet çifti ise "AÅŸk farklÄ±lÄ±k tanÄ±maz" diyerek, herkese örnek olmak istediklerini belirtiyor.