SÃ¼phan DaÄŸÄ±na kar yaÄŸdÄ±

Kentte, dÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±kÂ dÃ¼ÅŸerken, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerindeÂ dolu ve yaÄŸmur etkili oldu.Â Åžehir merkezinde yaÄŸan yaÄŸmur, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi.Â TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±ndanÂ SÃ¼phan DaÄŸÄ± zirvesinin iseÂ yÃ¼ksek kesimlere yaÄŸan karlaÂ beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Van'da temmuz ayÄ±nda bu manzarayÄ± gÃ¶renler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.Â

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