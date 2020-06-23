Süphan Dağı'ndaki nilüferler güzellikleriyle büyülüyor

Avrupa'da koruma altında olan, gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı bilinen nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl mayıs ayı sonlarında açmaya başlayan nilüfer çiçeklerini görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı bölgeye geliyor. Erciş Evrensel Fotoğraf Derneği üyeleri de beyaz nilüferleri fotoğraflamak için sabahın erken saatlerinde Süphan Dağı eteğindeki göletlere geldi.