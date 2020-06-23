MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Süphan Dağı'ndaki nilüferler güzellikleriyle büyülüyor
ABONE OL
23.06.2020 - 08:27 |

Süphan Dağı'ndaki nilüferler güzellikleriyle büyülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Ağrı ve Bitlis sınırları içerisinde yer alan Süphan Dağı'nın eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel adeta bir şölen sunuyor.

Süphan Dağı'ndaki nilüferler güzellikleriyle büyülüyor

Avrupa'da koruma altında olan, gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı bilinen nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl mayıs ayı sonlarında açmaya başlayan nilüfer çiçeklerini görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı bölgeye geliyor. Erciş Evrensel Fotoğraf Derneği üyeleri de beyaz nilüferleri fotoğraflamak için sabahın erken saatlerinde Süphan Dağı eteğindeki göletlere geldi.

    İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da metrekareye 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve doluya karşı uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM çalışma saatleri 2020 - BİM aktüel katalog Salı ve Cuma indirimleri

    BİM çalışma saatleri 2020 - BİM aktüel katalog Salı ve Cuma indirimleri

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS başvurusu nasıl yapılır?

    KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS başvurusu nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber