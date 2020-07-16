Tahran'da maskeli dönem

İran'ın başkenti Tahran'da corona virüs önlemleri kapsamında otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesine izin verilmiyor. Ülkede Covid-19 vakalarının haziran ayından itibaren yeniden yükselişe geçmesi ve 802'ye düşen günlük vaka sayılarının 3 binin üstüne, 34'e inen günlük can kayıplarının da 200'ün üstüne çıkması üzerine hükümet, bir dizi önlem ve kısıtlamayı yeniden hayata geçirdi. İran hükümeti, 5 Temmuz'dan itibaren kapalı alanlarda, devlet dairelerinde, toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Alınan karara göre işe maskesiz giden memurlar "yok" yazılırken, toplu taşıma araçlarına da maskesiz binilemiyor.

Mesai saatlerinde Tahran metrosunda oluşan yoğunluk ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması hükümet yetkilileri tarafından da gündeme getirildi ve bu durum salgının yayılmasının nedenlerinden biri olarak gösterildi. Tahran'da metroların girişinde direkt üreticiden tek maskeler satılıyor. Metro vagonlarının üzerinde de "maskesiz binilemez" yazıları yer alıyor. Başkentte metroların yanı sıra otobüslere de maskesiz binilemiyor.