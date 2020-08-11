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11.08.2020 - 17:49 |

Tahrip olan köprü restore edilecek

Denizli'nin Çal ilçesinde definecilerin tahrip ettiği değerlendirilen Roma dönemine ait Asar Köprüsü restore edilecek.

Tahrip olan köprü restore edilecek

Köprünün bulunduğu Dayılar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Konar, AA muhabirine, Roma döneminde Hierapolis ve Laodikya ticaret yolları üzerinde geçiş sağlamak için yapılan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında da tamir edilerek kullanılan 55 metrelik köprünün duvarlarına zarar verildiğini ifade etti. Üzerindeki korkuluk demirleri de sökülen köprünün taş yapılarının yıkılmaya başladığını anlatan Konar, şöyle konuştu:

"Köprüde altın olduğu rivayetine inanan bazı kişilerin burada define aradığını düşünüyoruz. Tarihi köprüyü neredeyse delik deşik etmişler. Eskiden arabayla geçiyorduk. Şimdi yaya olarak geçmeye korkuyoruz. Çal Belediyesinin girişimleriyle köprümüz eski güzelliğine kavuşacak. Restorasyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz."

Tahrip olan köprü restore edilecek

 

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
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