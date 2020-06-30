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30.06.2020 - 07:16 |

Tarihi Silifke Kalesi'nde kazılar yeniden başadı

Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de önemli kalelerden birisi olan Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kalede sezon kazıları başladı.

Tarihi Silifke Kalesi'nde kazılar yeniden başadı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki kazı ekibinde farklı üniversitelerden 10 bilim insanı ile 15 işçi yer alıyor.

Boran, yaptığı açıklamada, Silifke Kalesi'nde 2010 yılında başlanan kazı ve restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ortak projesi olarak sürdüğünü söyledi.

Kazılarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi olmakla birlikte 3 kültür katmanı tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Boran, "Roma döneminde inşa edilen kale, Bizans döneminde tahkim edilmiş, Karamanoğlu döneminde fethedilen kale, Karamanoğlu ve Osmanlı döneminde Türk-İslam medeniyetinin bir 'Kale Kent'i haline dönüştürülmüştür. Hem mimari parçalarda hem de bulduğumuz cam, metal, seramik malzemeleri burada görmek mümkün." dedi.

Boran, kazılarda bulunan malzemelerin laboratuvar ortamında gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak envanterlerin çıkarıldığını ve daha sonra Silifke Müzesi'ne teslim edildiğini kaydetti.

Tarihi Silifke Kalesinde kazılar yeniden başadı

 

 

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