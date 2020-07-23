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23.07.2020 - 09:08 |

Tatilciler kirletti turizmciler temizledi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil merkezinde, günübirlik tatilcilerin kirlettiği sahil şeridini, turizmciler temizledi. Turizmciler, poşetlerce çöp topladı.

Tatilciler kirletti turizmciler temizledi

Adrasan'ın doğallığıyla ön plana çıktığını belirten turizmci Azize Taşır, tatilcilerden çevreye daha duyarlı olmalarını istedi. Plajı kullananların kendi elleriyle kirlettikleri sahile bir gün sonra tekrar gelerek denize girdiğini ve güneşlendiğini söyleyen Taşır, "O kadar kötü kullanıyorlar ki aklımız almıyor. Bizler turizmden geçimini sağlayan insanlarız. Sahildeki çöpler kirletenleri rahatsız etmiyor, ertesi gün gelip çekirdek yediği yere tekrar havlu serip denize giriyor. Biz bölge turizmcileri elimizden geldiği kadar sahili temiz tutmak için gayret ediyoruz ve tatilcilerden de duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 20 kişilik ekip hijyen önlemlerini alıp, sahildeki çöpleri poşetlere doldurdu. Sahili boydan boya dolaşarak çöpleri toplayan turizmciler, tatil için gelenlere de çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. 

Tatilciler kirletti turizmciler temizledi

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