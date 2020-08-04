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04.08.2020 - 08:33 |

Tekirdağ'da bayramın son günü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ, Çanakkale ve bölgedeki adaları tercih edenlerin dönüşe başlamasıyla yollarda yoğunluk oluştu. Bayramın son gününde de tatilciler yine deniz kıyılarına akın etti.

Tekirdağ'da bayramın son günü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Trakya'daki sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tekirdağ ve Çanakkale sahillerinde, tatilin son gününü denizde geçirmek isteyenler denize akın ederken bir yandan da dönüş yolculuğu telaşı başladı. Bayram tatili nedeniyle normal süreçte 5 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ'a bağlı Kumbağ Mahallesi'nde nüfus 150 bini gördü. Nüfus ve araç trafiğinin artması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yoğun önlemler alındı.

Jandarma kavşaklara trafiği düzenlemek için uygulama yaparken, yol boyunca da trafik akışı sürekli kontrol edildi. Ayrıca ekipler, sahil bölgesinde de boğulma olaylarına karşı anonslar yaptı. Yapılan anonslarla vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Trafik yoğunluğunu önlemek için, Şarköy yönüne giden ve gelen araçlar Yeniköy, Mermer, Naip  güzergahına yönlendirildi.

Tekirdağda bayramın son günü yoğunluğu

    4 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni4 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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