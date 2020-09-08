Togo Hakkında Bilgiler; Togo Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Togo bayrağının şuandaki hali 27 Nisan 1960 yılında tasarlanıp göndere çekilmiştir. Bayraktaki renkler, sarı, yeşil, kırımızı ve beyazdır. İki sarı üç yeşil renk şeridi bulunur. Sol kısımda kırmızı zemin üzerinde beyaz yıldız yer alır. Bayrağın sarı rengi madenciliği, yeşil ülkenin doğasını, kırmızı ise sadakati temsil eder. Yıldızdaki beyaz renk, saflık ve bağımsızlıkta verilen mücadeledeki temizliğe işarettir.

Togo Nerededir?

Togo, Afrika'nın batısında, Benin Körfezi kıyılarında yer alan bir ülkedir. Doğusunda Benin, batı yakasında Gana, kuzeyinde ise Burkina Faso bulunuyor. Togo ülkesi, Afrika kıtasının en küçük ülkelerinden birisidir.

Togo'nun Para Birimi Nedir?

Togo ülkesinde kullanılan para, Afrika'daki bazı ülkelerde kullanılmakta olan Orta Afrika frangı para birimidir. CFA kodlu bu para birimi, ülkede kullanılan resmi paradır. 1 Orta Afrika frangı, 0.013 Türk lirasıyla aynıdır.

Togo'nun Başkenti Neresidir?

5 farklı bölgeden oluşan Togo'nun başkenti, Lome şehridir. Ülkenin bölgeleri; Centrale, Maritime, Kara, Savanes ve Plateaux'tur. Bassar, Sokode ülkenin diğer önemli şehirleri arasında bulunur.

Togo'nun Resmi Dili Nedir?

Togo, eski dönemlerde Fransa'nın koloni ülkesiydi. Koloni döneminden kalma Fransızca, ülkenin şuan ki resmi dilidir. Fransızca dışında; Kabiyece ve Ewece dilleri ülkedeki konuşulan diller içerisinde bulunur.

Togo'nun Nüfusu Ne Kadar?

Nüfusu en fazla artan ülkelerden olan Togo'da, nüfus 8.278.724 kişiden meydana gelir. Ülke dünya nüfus sıralamasında ise 102. sıradadır. 2019-2020 yılları arasında ülkedeki nüfus, dünya ortalamasının üzerinde %2.43 oranında artış göstermiştir.

Türkiye ve Togo Arası Saat Farkı Ne Kadar?

Togo ve Türkiye arası 3 saatlik bir fark bulunur. Ülkemiz Togo'dan 3 saat ileride yer alır. Togo'da saat 15:00 olduğunda, Türkiye'de 18:00 olur.

Togo Ekonomisi

Dünyadaki en az gelişmiş ekonomilerinden birisine sahip Togo'da, ekonomi ticaret ve tarım üzerinden ilerler. Altyapıyla ilgili yapılan çalışmalar ve çeşitli girişimler, ülke ekonomisinin az da olsa ilerlemesine katkı sunmuştur. Şuan, kıtanın önemli limanlarından birisine sahip ülke, ekonomik alanda gözle görülür büyümeyi sürdürmeye devam ettirmektedir.

Togo İklimi

Togo'da yıl boyunca görülen iklim tropikal nemli iklimdir. Güneyde yıl boyu sıcaklık ortalaması 27 derece, kuzeyde 30 derece olarak ölçülür. Yıl içerisinde gece sıcaklık ortalamaları, 16-21 arasında değişim gösterir. Yıl içerisinde önemli miktarda yağış alan ülkeye yapılacak ziyaretlerin, belli dönemlerde yapılması önerilir.

Togo'ya Ne Zaman Gidilebilir?

Ülke ziyareti için en uygun dönemlerin aralık ve mart arası olduğu belirtilir. Çünkü diğer aylar (Nisan-Temmuz, Ekim-Kasım) arasında yağış miktarları oldukça yüksektir. Temmuz ile Eylül dönemleri arasında ise nem yüksek olduğu gibi sıcaklıklar fazladır. Bu nedenle, ülke seyahati için en uygun dönem, aralık ile mart ayları arasıdır denilebilir.

Togo'da Sosyal Yaşam

Afrika kıtasının renkli yaşam alanlarından birisi olan Togo'da yoksulluk önemli seviyelerdedir. Ancak buna rağmen, halkının mutlu olduğu belirtilir. Togo'da gece hayatı gelişmiş, ancak lüks yaşam modelleri ilerlememiştir.

Halkın sadece üst tabakasının gece hayatı ve lüks yaşam koşulları bulunur. Alt tabakalarda ise yaşam mücadelesi genellikle para kazanmak ve aç kalmama üzerine geçirilir. İnsanlar, zamanlarının büyük kısmını, daha çok çalışmak üzerine geçirirler. Halkın ülke ekonomisine katkısı ve bağlılığı yüksektir.