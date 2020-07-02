MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Tokat'ta yamaç paraşütlü uzun mesafe yarışı
ABONE OL
02.07.2020 - 15:11 |

Tokat'ta yamaç paraşütlü uzun mesafe yarışı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat'ta yamaç paraşütlü uzun mesafe yarışı

Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarışmacılar rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçerek oradan kalkış yaptı.

Tokatta yamaç paraşütlü uzun mesafe yarışı

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, yarışların Mercimek Tepe'de 6 yıldır yapıldığını söyleyerek, "Cross Country yarışlarının 5'incisini yapıyoruz. Mesafe yarışması. Yarışmacılar buradan çıkacaklar en uzak mesafeye gidecekler. Bizim bölgemizin rekoru 180 kilometredir. Bu salgın sürecinde de Türkiye'de ilk uluslararası yarışma. Bu çapta bir yarışma ilk kez burada yapılıyor. Yarışmacılarımızın çoğunluğu milli takım sporcuları. Kazasız belasız yarış diliyoruz. Yarışma 4 gün sürüyor ve 65 katılımcı var" dedi.

Tokatta yamaç paraşütlü uzun mesafe yarışı

    Hem katmer tezgahında hem direksiyon başındaAfyonkarahisar’da katmer ve gözleme dükkanı işleten 46 yaşındaki kadın, ticari taksi şoförü olan kocası hasat döneminde biçerdöver kullanmak için gittiği zaman direksiyon başına geçerek taksiyi çalıştırıyor. Genç kadın katmer yaptığı tezgahta müşteri çıkınca işini çalışanlarına emanet edip taksi ile sefere çıkıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hırsızdan bıkan esnaf isyan etti! Her gün harçlık ve yemek vereceğim

    Hırsızdan bıkan esnaf isyan etti! Her gün harçlık ve yemek vereceğim

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Kırşehir'de koronavirüs vaka sayılarında istikrarlı düşüş

    Kırşehir'de koronavirüs vaka sayılarında istikrarlı düşüş

    Sıradaki Haber