Toroslar'da ilkbahar

Türkiye genelinde doğa yavaş yavaş uyanıyor. Baharın müjdecisi çiçekler yurdun dört bir yanında açıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesi de bu yerlerden biri.

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan doğa harikası Karakışla Yaylası'nde çiğdemler açtı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemler eriyen buzların arasından doğayla buluştu.