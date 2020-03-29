MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Toroslar'da ilkbahar
ABONE OL
29.03.2020 - 12:31 |

Toroslar'da ilkbahar

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın müjdecisi çiğdemlerin, eriyen kar sularının altında kalması güzel görüntüler oluşturdu.

Toroslar'da ilkbahar

Türkiye genelinde doğa yavaş yavaş uyanıyor. Baharın müjdecisi çiçekler yurdun dört bir yanında açıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesi de bu yerlerden biri.

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan doğa harikası Karakışla Yaylası'nde çiğdemler açtı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemler eriyen buzların arasından doğayla buluştu.

Toroslarda ilkbahar

29 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni29 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şüpheli yakını kadınlar tartıştı! Polisten sosyal mesafe uyarısı

Şüpheli yakını kadınlar tartıştı! Polisten sosyal mesafe uyarısı

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde corona virüs tespit edildi

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde corona virüs tespit edildi

Sıradaki Haber