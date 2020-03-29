29.03.2020 - 12:31 |
Toroslar'da ilkbahar
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın müjdecisi çiğdemlerin, eriyen kar sularının altında kalması güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye genelinde doğa yavaş yavaş uyanıyor. Baharın müjdecisi çiçekler yurdun dört bir yanında açıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesi de bu yerlerden biri.
Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan doğa harikası Karakışla Yaylası'nde çiğdemler açtı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemler eriyen buzların arasından doğayla buluştu.