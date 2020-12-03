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Her mevsim farklÄ± doÄŸal gÃ¼zelliklere bÃ¼rÃ¼nen ilÃ§ede, sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ±, kahverengi ve yeÅŸilin tonlarÄ±nÄ± yansÄ±tan farklÄ± tÃ¼rdeki aÄŸaÃ§lar gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor.

Â AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde hala sonbahar renklerinin bir arada gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi HÄ±dÄ±rnebi ve BalÄ±klÄ± yaylalarÄ±, ziyaretÃ§ilerine kartpostallarÄ± andÄ±ran manzaralar vadediyor. AÄŸaÃ§lar arasÄ±nda yolculuk yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, seyrine doyum olmayan gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

Â GeÃ§imini hayvancÄ±lÄ±ktan saÄŸlayan besiciler ise gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ otlaklarda koyun ve kuzularÄ±nÄ± otlatarak geÃ§iriyor. Ã–te yandan, ilÃ§enin yÃ¼ksek kesimlerinde ladin aÄŸaÃ§larÄ±yla kaplÄ± daÄŸlarda karlÄ± tepeler ve sis de farklÄ± gÃ¼zellik sergiliyor.

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