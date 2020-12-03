MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri Trabzon yaylalarÄ±nda sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor
ABONE OL
03.12.2020 - 12:23 | | AA

Trabzon yaylalarÄ±nda sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor

Trabzon'un AkÃ§aabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± yaylalarda kÄ±ÅŸ mevsimine girilmesine karÅŸÄ±n sonbahardan kalan renkler ziyaretÃ§ilerin beÄŸenisini kazanÄ±yor.Â

Trabzon yaylalarÄ±nda sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor

Â 

Her mevsim farklÄ± doÄŸal gÃ¼zelliklere bÃ¼rÃ¼nen ilÃ§ede, sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ±, kahverengi ve yeÅŸilin tonlarÄ±nÄ± yansÄ±tan farklÄ± tÃ¼rdeki aÄŸaÃ§lar gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor.

Â AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde hala sonbahar renklerinin bir arada gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi HÄ±dÄ±rnebi ve BalÄ±klÄ± yaylalarÄ±, ziyaretÃ§ilerine kartpostallarÄ± andÄ±ran manzaralar vadediyor. AÄŸaÃ§lar arasÄ±nda yolculuk yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, seyrine doyum olmayan gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

Â GeÃ§imini hayvancÄ±lÄ±ktan saÄŸlayan besiciler ise gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ otlaklarda koyun ve kuzularÄ±nÄ± otlatarak geÃ§iriyor. Ã–te yandan, ilÃ§enin yÃ¼ksek kesimlerinde ladin aÄŸaÃ§larÄ±yla kaplÄ± daÄŸlarda karlÄ± tepeler ve sis de farklÄ± gÃ¼zellik sergiliyor.

Â 

Â 

Â 

Özel halk otobüsünde ÅŸoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kameradaBursa'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracÄ± bekletip, fazla yolcu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdükleri ÅŸoföre tepki gösterdi. Bu anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Apartman giriÅŸinde bulunan bebeÄŸe devlet korumasÄ±

Apartman giriÅŸinde bulunan bebeÄŸe devlet korumasÄ±

Tek tek açÄ±klandÄ± iÅŸte en ucuz otomobiller

Tek tek aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m en önemli konuÅŸma'

'BugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m en Ã¶nemli konuÅŸma'

Özel halk otobüsünde ÅŸoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

Ã–zel halk otobÃ¼sÃ¼nde ÅŸofÃ¶re 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

SÄ±radaki Haber