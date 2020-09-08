Transdinyester Hakkında Bilgiler; Transdinyester Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Transdinyester, 1990’da Moldova’dan ayrılarak kendi bağımsızlığını ilan etti. Hukuki olarak Moldova’ya bağlıdır. Bayraklarını, eski Moldova Sovyet Rusya Cumhuriyeti’nden esinlenerek yaptılar. 2000’de kabul edilen bayrak kırmızı zemin üzerinde ortadan yatay geçen gri şerit bulunuyor. Sol üst köşede sarı orak-çekiç ve yıldız bulunuyor. Ülkenin; Camenca, Ribnita, Dubasari, Grigoriopol, Slobozia bölgeleri ve Tiraspol ile Bender şehirleri bulunuyor.

Transdinyester Nerededir?

Transdinyester, Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan Moldova’nın sınırları içinde bulunuyor. Moldova’nın doğusunda ince uzun bir hat üzerine konumlanmıştır. Batısı tamamen Moldova, doğusu da aynı şekilde Ukrayna ile çevrilidir.

Transdinyester, Dinyester Irmağı ile Moldova’dan doğal sınırlar ile ayrılıyor. Ülkeye Moldova tarafından Bender şehrinden giriliyor. Dinyester Irmağı’nı geçtikten sonra da başkent Tiraspol’ün en geniş caddesi “25 Ekim Caddesi karşınıza çıkıyor.

Transdinyester, 4,163 km2'lik yüzölçümüyle Avrupa’nın en küçük devletlerindendir. SSCB’nin 1990’da dağılmasıyla, Moldova’ya bağlanmamış ve kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat sınırlı şekilde tanıyan üç devlet dışında dünya üzerinde tanınmıyorlar ve bu nedenle de hiçbir ülkeye kendi pasaportlarıyla gidemiyorlar.

Bina yapıları, geniş caddeler, Kiril alfabesi, Rusça konuşulması, Lenin heykelleri, Sovyet döneminden kalma büyük devlet binaları ve Lenin, Marks, Clara Zetkin gibi cadde ve sokak isimleri ülkede hala Rus etkisinin olduğunu gösteriyor. Zaten halkın %97’si de Rusya’ya bağlanmak istiyor.

Transdinyester, tarihi bina ve eserler bakımından zengin bir bölgedir. Rusya döneminden kalma, binalar, savaş kalıntıları, heykeller bir hayli fazladır. Ayrıca, ülke tarihi Bender şehri etrafında kurulduğu için Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Bender Kalesi de görülecek yerler arasındadır.

Ülkede havaalanı bulunmuyor. En yakın havaalanı 55 km uzaklıktaki Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunuyor. Ayrıca bu şehirde her yarım saatte bir kalkan minibüslere de binerek, bu ülkeye geçiş yapabilirsiniz. Ülkeye girişlerde pasaport sorulmasına rağmen, damgalama yapmıyorlar. Bunun yerine ne kadar kalacağınızı gösteren bir fiş veriyorlar.

Transdinyester Nüfusu Ne Kadardır?

Transdinyester’in nüfusu 475 bindir. Nüfusun %34’ü Rus, %33’ü Moldovalı, %26.7’si Ukraynalı ve %2.8’i de Bulgardır.

Transdinyester Başkenti Neresidir?

Transdinyester’in başkenti Tiraspol şehridir. Tiraspol aynı zamanda, ülkenin en büyük şehridir. 25 Ekim Caddesi şehrin en işlek ve sembolik yeridir. Caddenin etrafında birçok park ve heykel bulunuyor.

Noul Neamt Manastırı, ülkenin en iyi brendilerini ve Avrupa’nın da en kalitelerini üreten Kvint Fabrikası, Tiraspol Ulusal Tarih Müzesi, Zelinsky Evi Müzesi, Başkanlık Sarayı, Savaş Anıtı gezilecek yerler arasındadır.

Ülkenin denize kıyısı olmadığı için Dinyeper nehri kıyısında özel plajlar ve piknik alanları oluşturulmuş bir de yapay gölleri bulunuyor.

Tiraspol’a Moldova Kişinev havaalanından direk seferle ulaşabiliyorsunuz. Kişinev’den Tiraspol’a her yarım saatte bir kalkan minibüs bulunuyor.

Transdinyester Para Birimi Nedir?

Transdinyester’in ulusal para birimi Transdinyester Rublesidir. 1 Ruble 0,1013 Türk Lirasına eşittir.

Ülke, hiçbir devlet tarafından tanınmadığı için ekonomileri gelişmemiş ve halkın geneli fakir durumdadır. Rusya, her yıl bu ülkeye yıllık 1 milyar dolar hibe destek sağlıyor. Bu nedenle halkın geneli Rusya’ya bağlanmak istiyor. Fakat ülkenin Rusya ile herhangi bir kara bağlantısı bulunmuyor.

Transdinyester Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dilleri Rusça, Ukraynaca ve Moldovacadır. Ama halk daha ziyade Rusçayı kullanıyor.

Transdinyester ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Transdinyester ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Buna göre Transdinyester’de saatler 09.00 iken, Türkiye’de de saat 09.00’dır.