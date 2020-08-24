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24.08.2020 - 17:13 |

Tunca nehrinde yosun adacıkları oluştu

Edirne'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan önemli nehirlerden biri olan Tunca Nehrinde, su seviyesinin düşük olmasından dolayı oluşan yosun adacıkları bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar nehrin bir an önce temizlenmesini istiyor.

Tunca nehrinde yosun adacıkları oluştu

Edirne'de yağışların az olduğu kış mevsiminin ardından, bölgedeki tarım arazilerini sulamakta kullanılan Tunca Nehrinde su seviyesi, dip seviyesine düştü. Düşen su seviyesi ile birlikte nehirde alg patlaması (su yosunu) yaşandı. Su seviyesindeki oksijen düşüşünden dolayı ortaya çıkan büyük yosun adacıkları halkta endişeye neden oldu.

Tunca nehrinde yosun adacıkları oluştu

Tunca Nehrinde suda oluşan yosunların görsel güzellik yaratsa da suyun kirli olduğunu gösterdiğini belirten balıkçı Mustafa Aydın, "Ben nehir kıyısına sürekli geliyorum ve nehir hiç iyi gözükmüyor. İçler acısı bir görüntüsü var, pisliği görüyorsunuz. Adacıklar oluştu, bu nehrin kirliliğini gösteriyor" dedi.

Amatör balıkçı Mustafa Aydın, "Nehirde suyun seviyesi düştü, yosunların oluşmasıyla manzara bozuldu. Nehirde yosunların oluşması suyun kirli olduğunu gösteriyor. Bu görüntüler güzel gözükse de yaşanan olay çirkin" diye konuştu.

 Tunca nehrinde yosun adacıkları oluştu

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