Tunus Hakkında Bilgiler; Tunus Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tunus bayrağı ilk olarak 1959 yılında göndere çekilmiş, daha sonra 1999 yılında birkaç ufak değişikliğe uğramıştır. Bayrağın zemininin tamamı kırmızıdır. Orta kısımda beyaz bir daire ve dairenin içerisinde yıldız ve hilal bulunur. Bayraktaki ay ve yıldız İslam dininin simgesiyken, kırmızı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki direnişini simgeler.

Tunus Nerededir?

Akdeniz'e kıyısı bulunan Tunus, Afrika'nın kuzey tarafında yer alır. Doğusunda Libya ülkesi, batısında Cezayir, kuzey tarafında Akdeniz bulunur. Tunus'un güney kısmında ise Sahra Çölü bulunur.

Tunus'un Nüfusu Ne Kadar?

Tunus devletinin nüfusu worldometers.info tahmini verilerde 11.818.619 kişiden oluşur. Worldometers.info adresinde bulunan bilgilere göre Tunus, nüfus sıralamasında 79. basamakta yer alır. %1.06 oranında son 1 yıllık bir nüfus artışı söz konusudur.

Tunus'un Para Birimi Nedir?

Ülkede kullanılan para biriminin ismi Tunus dinarı ismiyle bilinir. Tunus dinarı, ülkenin merkez bankası aracılığıyla basılıp denetlenir. 1 Tunus dinarı, 2,65 Türk lirası ile aynıdır.

Tunus'un Başkenti Neresidir?

23 ayrı bölgeye ayrılıp yönetilen ülkenin başkenti, aynı isimli Tunus şehridir. Djerba, Kartaca, Kairouan, Gabes, Sfax, El Kef, Douz ve Sosse ülkenin bazı önemli şehirlerindendir.

Tunus ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?

Türkiye ve Tunus arası fark 2 saatlik zaman dilimidir. Türkiye'de saat 10:00 olduğunda, Türkiye'de 12:00 olur. Ülkemiz, Tunus konumuna göre 2 saat ilerde yer alır.

Tunus'un Resmi Dili Nedir?

Tunus'ta kullanımda olan ve resmi olarak kabul edilen dil Arapçadır. Derja veya Tounsi ülkede en çok konuşulan diller arasında yer alır. Bunun yanında bazı Berberi dilleri ve Tunus Arapçası, halk arasında konuşulan diller içerisindedir. Eğitim, basın yayın gibi alanlarda tercih edilen dil ise Fransızcadır.

Tunus'un Ekonomisi

Ülkenin bazı kısımları çöl ile kaplı olan Tunus'un ekonomisi tarıma dayalıdır. Çöl kısımları dışında kalan toprakların neredeyse tamamı, tarım için çok elverişlidir. Nüfusun yarısından fazlası, tarım sektörüyle ilgilidir.

Zeytin üretimiyle, dünyada önemli bir konumdadır. Hurma ve narenciye üretimi ayrıca yapılır. Keçi, sığır ve kümes hayvanları, hayvancılıkta yetiştirilirler. Turizmin önemli olduğu ülkede, ağır sanayi yerine, hafif sanayi gelişmiştir.

Tunus İklimi

Tunus'ta iki ayrı iklim türü bulunur. Bunlar çöl iklimi ile Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi, daha çok ülkenin kuzey taraflarında hakimdir. Buralarda yazlar kurak ve sıcaktır, kışlar ise yağışlı ve ılıktır. Güney kısım, Sahra Çölü ile çevrili olduğunda, burada çöl iklimi görülür.

Tunus'a ne Zaman Gidilir?

Tunus sıcaklığı yüksek, bol güneşli bir ülkedir. Haziran ayından sonra, sıcaklık seviyesi bunaltıcı noktalara kadar ulaşır. Bundan dolayı, turistik gezi için Tunus'u, mart ile mayıs arası dönemlerde ziyaret etmek en uygunudur. Eğer tatil amaçlı, denize girmek adına gidiliyorsa, bunun için en ideal ay haziran denilebilir.

Tunus'ta Sosyal Hayat

Tunus'ta kültür, tarih ve modernlik iç içe yaşanır. Ülke insanları, misafirperver olmakla birlikte, turistlere çok iyi davranırlar. Halk, ekonomik atılımlardan sonra daha geniş gelir seviyelerine ulaşmıştır. İnsanlar çok zengin olmasalar bile, ülkede yoksulluk çok düşük seviyelerdedir.

Halkın geliri yüksek olmasına rağmen, hayat pahalılığı önemli ölçülerde artmıştır. Gece hayatı gelişmemiştir. Sosyal statü ve zenginlik ülkede değer verilen durumlardır. Kadınlar, diğer Arap topluluklarına göre biraz daha özgür yaşamaktadırlar.