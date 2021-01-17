Turistler Afyonkarahisar'ı gezdi

Karlı ve soğuk havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da bu kez de Rusya, Ukrayna, Tataristan, Kazakistan'dan gelen yaklaşık 30 kişilik kafile ağırlandı. Turistler alan kılavuzu Hasan Özpınar tarafından bilgilendirilerek gezdirildi. Ulu Cami, tarihi semtler, konaklar ve Mevlevihane'yi gezen turistler, daha sonra pandemide açık olan esnaflardan alışveriş yaptı.

'BURADA ÇOK BÜYÜK TARİH VAR'

Afyonkarahisar'da büyük bir tarih olduğunu anlatan tur acentesi çalışanı Leyla Matyrzaeva, "Turistlerimiz çok beğendi. Biz acente olarak 5. kez getiriyoruz. Otellerde kaldık. Termal sulardan çok mutlular. Anlattığımız tepkilerden onlar çok mutlu kaldı, beğendi. Çünkü burada çok büyük tarih var. Türk halkının tarihi bu önemlidir" dedi.

'AFYONKARAHİSAR DEĞERLER İLE ZİYARETÇİ ÇEKİYOR'

Afyonkarahisar'ın tarihi turistik değerleri ve kültürel değerleri sayesinde hem ülke içi hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden misafirler ağırladığını ifade eden alan kılavuzu Hasan Özpınar da "Afyonkarahisar'ın termal tesisleri, bu kış günlerinde karlı ve hava soğuk olmasına rağmen yine turistleri çekiyor. Bugünkü ziyaretçilerimizde genellikle Rusya, Ukrayna, Tataristan ve Kazakistan gibi ülkelerden gelenlerdi. Afyonkarahisar'ı görmek istediler ve biz de onlara yine Afyonkarahisar'ın tarihi turistik yerlerini, kültürel değerlerini tanıtmaya çalıştık. Ulu Cami, tarihi semtler, konaklar ve şu an bulunmuş olduğumuz Mevlevihane'de yine gezdirdiğimiz anlattığımız yerlerden birisi. Ne mutlu ki Afyonkarahisar yine bu kültürel değerleri ile tarihi turistik değerleri ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçi çekmeye devam ediyor" diye konuştu.