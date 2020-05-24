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24.05.2020 - 16:53 |

Turizmin başkenti sessiz

Yeni tip coronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Antalya'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, daha önceki bayramlarda turistlerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü.

Turizmin başkenti sessiz

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, daha önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğe büründü.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi. Kentte, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaya başlamasıyla deniz manzaralı parklarda ve yürüyüş yollarında hareketlilik oluştu.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşmaERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir, bir sopanın ucuna bağladığı eldivenle çocukları ile bayramlaşıp, maşa yardımı ile harçlığı dağıttı.
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