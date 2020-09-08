Türkiye Hakkında Bilgiler; Türkiye Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Türkiye Cumhuriyetinin ulusal ve resmi bayrağı kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Bayrağın üzerindeki ay, diğer birçok ülkede olduğu gibi İslamiyet'i temsil eder. Yıldız ise Türk milletini simgeler. Bayrağın resmi olarak kabul edilme tarihi 29 Mayıs 1936'dır. Türkiye'nin ulusal marşı ise Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşıdır. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. Türkiye'nin en bilinen şehirleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Muğla'dır. Ülkenin metropolleri İzmir, İstanbul ve Ankara, sanayi, ticaret ve turizm açısından oldukça gelişmiştir. Antalya ve Muğla ise yaz turizmi en gelişmiş olan şehirlerdir. Bu kentler, her yıl 5 milyonun üstünde turist tarafından ziyaret edilir. Marmara Bölgesinde bulunan Bursa, Türkiye'nin ''en yaşanılabilir şehri'' seçilmiştir. Dünyada En Yaşanılabilir Şehirler listesinde ise 28. sırada yer alır.

Türkiye Nerededir?

Türkiye, 36 - 42 derece kuzey paralelleri ve 26 - 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları bulunan 6 ülkeden biridir. Kuzeybatısında Bulgaristan ve Yunanistan ile komşudur. Kuzeydoğu sınır komşuları ise İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dır. Güneyinde Suriye ve Irak yer alır. Sınır komşularından İran, Irak ve Suriye petrol rezervleri bakımından oldukça zengindir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye jeopolitik açıdan stratejik bir konumda yer alır. İki kıta arasındaki ulaşım ve ticari faaliyetler, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden sağlanır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, aynı zamanda bir yarım ada ülkesidir. Üç farklı iklimin görüldüğü ülkede tarım arazileri geniş ve verimlidir.

Türkiye Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye'nin nüfusu toplamda 84.339.067'dir. En kalabalık bölgesi Marmara, en kalabalık ili ise İstanbul'dur. İstanbul'un nüfusu 15 milyondan fazladır. Türkiye'nin en kalabalık diğer illeri, sanayi ve turizmin gelişmiş olduğu İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya ve Konya'dır. Konya, aynı zamanda yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir ve İç Anadolu Bölgesinde yer alır. En düşük nüfus yoğunluğu ise Güney Doğu Anadolu Bölgesindedir. Türkiye, genç nüfus oranı olan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 75, kadınlarda 81'dir.

Türkiye'nin Başkenti Neresidir?

13 Ekim 1923 tarihinden bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ankara'nın toplam nüfusu ise 5.5 milyondur. Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olan Ankara, Çankırı, Konya, Bolu, Eskişehir, Kırıkkale ve Aksaray ile komşudur. Şehirde tarih ve kültür turizmi oldukça gelişmiştir. Anadolu Medeniyetler Müzesi, Anıtkabir, Kocatepe Cami ve Ankara Kalesi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Şehrin en fazla turist çeken diğer yerleri ise Eymir Gölü, Seğmenler Parkı ve Pembe Köşk'tür.

Türkiye'nin Para Birimi Nedir?

Ülkenin para birimi kodu TRY olan Türk lirasıdır. İlk liraların tarihi ise 1843 yılına kadar uzanmaktadır. Abdülmecid tarafından basılan liraların o zamanki adı Osmanlı Lirası idi. En yüksek banknot 200 Liradır.

Türkiye'de Konuşulan Diller

Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Yılda 10 milyonun üzerinde turist tarafından ziyaret edilen ülkede en çok konuşulan yabancı dil ise İngilizcedir. Ülkede konuşulan azınlık dilleri şunlardır: Kürtçe, Arapça, Rumca, Ermenice ve Zazaca’dır.