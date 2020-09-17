MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri Paşaca Şelalesi
ABONE OL
17.09.2020 - 13:34 | | İHA

Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri Paşaca Şelalesi

Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak kabul edilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi.

Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri Paşaca Şelalesi



Giresun'un Görele ilçesindeki Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak gösterilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Görele ilçemiz Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde 199 hektarlık sahada yer alan, serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden olan Paşaca Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Bu önemli projenin ilimize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve ülkemizde doğa severlerin yeni uğrak merkezi olacak olan 'Paşaca Tabiat Parkı' ilimize hayırlı olsun" dedi.

Türkiyenin en uzun şelalelerinden biri Paşaca Şelalesi

Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi!İstanbul Şişli’de genç kız yürüdüğü erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

YKS ek tercih ücretleri hangi bankalara yatırılacak, ne kadar 2020? YKS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

YKS ek tercih ücretleri hangi bankalara yatırılacak, ne kadar 2020? YKS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

Sıradaki Haber