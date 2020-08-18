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18.08.2020 - 16:27 |

Türkiye'nin en yüksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ±

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, 'H2650' isimli restoran,TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.Â

Türkiye'nin en yüksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ±

Erciyes Kayak Merkezi HacÄ±lar KapÄ±da bulunan 'H2650' isimli restoran,Â TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ± olarak hizmet veriyor. TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek rakÄ±mÄ±nda kurulan restoran, yerli ve yabancÄ± konuklarÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.Â 2,5 kilometre uzunluÄŸundaki teleferiÄŸi kullanarak restorana ulaÅŸanlar, 2 bin 650 metre yÃ¼ksekte yemek yerken, muhteÅŸem manzaranÄ±n da tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

TÃ¼rkiyenin en yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ±

H2650 restoran iÅŸletmecisi Ahmet KÃ¶ksoy, "RestoranÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm bÃ¶lgelerinden Erciyes'te bulunuyor. Burada yÄ±lÄ±n 12 ayÄ± hizmet veriyoruz. KÄ±ÅŸÄ±n kayakseverler yazÄ±n ise, doÄŸa severler buraya geliyor. RestoranÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zeliÄŸi dÃ¼nyanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼, TÃ¼rkiye'nin ise en yÃ¼ksek rakÄ±mÄ±nda olmasÄ±. 2 bin 650 metre yÃ¼kseklikteki restorana misafirlerimiz teleferik ile geliyorlar. Burada ÅŸehir manzarasÄ±nÄ±n yÃ¼ksekten izleme imkanÄ± buluyorlar. Restoran Kayseri'ye 20 dakika sÃ¼ren mesafede bulunuyor. TÃ¼m Kovid-19 tedbirleri alÄ±nmÄ±ÅŸ olan restoranÄ±mÄ±z sizi en gÃ¼zel anÄ±larÄ± yaÅŸamaya bekliyor" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiyenin en yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± restoranÄ±

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