Zonguldak Ä°l Ã–zel Ä°daresi'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Devrek Baston SatÄ±ÅŸ Merkezi, MÃ¼zesi ve DoÄŸa KÃ¼ltÃ¼r ParkÄ±' projesi kapsamÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ±Â Ä°smetpaÅŸaÂ Mahallesi Ã‡ay SokakÂ HÄ±ÅŸÄ±roÄŸluÂ mevkisinde 60 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine, iÃ§inde 'Baston MÃ¼zesi',Â baston Ã¼retim atÃ¶lyeleri ve yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Devrek Bastoncular Ã‡arÅŸÄ±sÄ±' yapÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±lcÄ±k aÄŸacÄ± dallarÄ±ndan birbirinden farklÄ± figÃ¼rlerle tamamen el iÅŸÃ§iliÄŸiyle yapÄ±lan Devrek bastonunun 250 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi, Ã§arÅŸÄ± iÃ§indeki TÃ¼rkiye'nin ilk 'Baston MÃ¼zesi'nde sergilenmeye baÅŸladÄ±. FarklÄ± boyÂ ve tasarÄ±mlarda bastonlarÄ±n sergilendiÄŸi mÃ¼zede ayrÄ±caÂ geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne Ã¼nlÃ¼ baston ustalarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ve biyografileri yer alÄ±yor. GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lan mÃ¼zeÂ yerli-Â yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§ekiyor. MÃ¼zede, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde Ã¼retilen bastonlar da sergileniyor. MÃ¼zeyi gezen ziyaretÃ§iler, aynÄ± alanda bulunan atÃ¶lyelerde baston Ã¼retimini izleyip satÄ±n alabiliyor.Â

Bastoncular Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Okay, TÃ¼rkiye'nin ilk 'Baston MÃ¼zesi'ni dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bastonlarÄ±yla bilinen Devrek'e kazandÄ±rmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MÃ¼zenin, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirenÂ Okay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Valilik ve kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n destekleriyle TÃ¼rkiye'nin ilk 'Baston MÃ¼zesi'ni ilÃ§emize kazandÄ±rdÄ±k. MÃ¼zemiz, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bastonlarÄ±mÄ±zÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¶nemli rol oynuyor. Bastoncular Ã‡arÅŸÄ±mÄ±z, bastonculuÄŸun ilk aÅŸamasÄ± olan kÄ±zÄ±lcÄ±k aÄŸaÃ§larÄ±ndan son aÅŸamaya kadar ustalarÄ±mÄ±zÄ±n elinde ustalÄ±k eserine nasÄ±l dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor. KÄ±zÄ±lcÄ±k aÄŸaÃ§larÄ± sanat eseri olarak iÅŸlenerekÂ yÄ±lan ve baklava deseninde motifleri var. Her bir bastonun ayrÄ± bir emeÄŸi ayrÄ± bir hikayesi vardÄ±r. Baston mÃ¼zemizde TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda baston Ã¶rneklerinin toplandÄ±ÄŸÄ± merkez oldu. Bastonu iÅŸlerken onu iÅŸleyen kiÅŸinin duygularÄ±nÄ± iÃ§ine iÅŸlemiÅŸtir o anki ruh haline gÃ¶re gÃ¼zel bastonlar iÅŸlenmiÅŸtir. GÃ¼zel Devrek halkÄ±mÄ±zÄ± ve TÃ¼rkiye genelindeki baston sevdalÄ±larÄ±nÄ± buraya bekliyoruz. Bu gÃ¼zel eserde emeÄŸi olan herkese de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."Â Â Â

Ailesiyle mÃ¼zeyi gezen Ã¶ÄŸretmen Faruk Bulut ise ilk defa geldiÄŸi 'Baston MÃ¼zesi'ne hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirterek,Â "Ã–zellikle yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndan baÅŸka yerlerde yapÄ±lan bastonlarÄ± gÃ¶stermesine kadarÂ yelpazesi geniÅŸ bir mÃ¼ze olmuÅŸ. O nedenle Ã§ok beÄŸendim. Devrek iÃ§inde ilÃ§enin en Ã¶nemli tanÄ±tÄ±m aracÄ± baston. O nedenle de Ã§ok beÄŸendik. Burada doÄŸup bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ biri olarak Ã§ok hoÅŸuma gitti. Devrek bastonunda kullanÄ±lan figÃ¼rler desenler Ã§ok Ã¶n planda" dedi.Â