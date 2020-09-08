Tuvalu Hakkında Bilgiler; Tuvalu Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tuvalu, 1978 yılında Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlıkla birlikte ülkenin bayrağı 1997’ye kadar birçok değişikliğe uğramıştır. Bu yıldan itibaren, türkuaz zemin üzerine, sol tarafa Birleşik Krallık bayrağı, sağ köşeye de ülkeyi oluşturan ada sayısı kadar 9 sarı yıldız bulunuyor. Funafuti, Nanumaya ve Nanumea ülkenin önemli şehirleridir.

Tuvalu Nerededir?

Tuvalu, Büyük Okyanusta bulunuyor. Okyanusya kıtası ile Hawaii arasında yer alıyor. Kiribati, Samoa ve Fiji Adaları komşu ülkelerdir.

Tuvalu; Funafuti, Nanumaya, Nanumea, Nui, Niutao, Niulakita, Nukufetau, Nukulaelae ve Vaitupu adlı dokuz adadan oluşuyor. Ülkenin toplam yüzölçümü 26 kilometre karedir. Bu yüzölçümüyle dünyanın dördüncü en küçük ülkesidir.

Küresel ısınma sebebiyle, Tuvalu halkı büyük bir tehlike yaşıyor. Çünkü deniz seviyesinden ancak 5 metre yükseklikteler. Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar 1 derece daha artarsa adayı suların basma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle ada halkı şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç etmeye başladılar.

Ülkede tropikal iklim hâkimdir. Mart-Kasım dönemi ılıman geçiyor. Aralık-Şubat aşırı fırtınalı ve yağmurludur. Küçük adalarda bu tehlike oluşturabiliyor. Ülke doğal bir zenginlik harikası olmasına rağmen coğrafi uzaklıktan dolayı, dünyada en az turistin ziyaret ettiği ülke konumundadır.

Funafuti, Funafuti Koruma Bölgesi, Funafala, Kadın El Sanatları Merkezi ve göz alabildiğine uzanan plajları ülkenin gezilecek yerleri arasındadır.

Türkiye’den Tuvalu’ya vizesiz olarak gidilebiliyor. Fakat Türkiye’den bu ülkeye direk seferler bulunmuyor. Ancak Fiji’nin başkenti Suva’dan aktarma yaparak 3 aktarma sonucunda gidebiliyorsunuz.

Tuvalu Nüfusu Ne Kadardır?

Tuvalu’nun nüfusu, 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 11.792 kişidir. Bu nüfusuyla dünyanın en küçük ikinci devletidir. Yıllık nüfus değişim oranı %1.25’dir. Kilometre başına 393 kişi düşüyor. Nüfusun %96’sını Polinezya, %4’ünü de Mikronezyalılar oluşturuyor.

Tuvalu Başkenti Neresidir?

Tuvalu’nun başkenti, Funafuti adasında bulunan Funafuti şehridir. Funafuti 4.492 nüfusa sahip küçük bir şehirdir. Şehirde akarsu ve dağlar bulunmuyor. Şehrin klasik görüntüsü palmiye ağaçları ve türkuaz denize sahip sahilleridir. Hindistan cevizi, muz ve deniz ürünleri yerel halkın en çok tükettikleri yiyeceklerdir.

Funafuti’nin batısında ve 33 kilometrelik bir alana sahip Funafuti Koruma Bölgesi dalgıçlar için ideal bir bölgedir. Çok zengin bir mercan resifi ve sualtı yaşamı bulunuyor.

Şehrin en önemli yapısı Fetu Ao Lima Kilisesidir. Ayrıca, adada II. Dünya Savaşı’nda düşen uçakların kalıntılarının bulunduğu bölge de ilgi çekiyor.

Funafuti adacıklarının en büyüğü Fongafale adasıdır. Fongafale, bazı durumlarda Tuvalu’nun başkenti olarak da kabul ediliyor. Beyaz kumlara ve türkuaz rengi denize sahip plajları en çok ilgi gören yerlerdir.

Tuvalu Para Birimi Nedir?

Tuvalu, ulusal para birimi Tuvaluan Doları ve Avustralya Doları kullanıyor. Her iki para birimi de birbirine aynı kur değerindedir. Tuvaluan Dolara, Avustralya Dolar kuruna sabitlenmiştir. Buna göre 1 Tuvaluan/Avustralya Doları 5,28 Türk Lirasıdır.

Tuvalu’da toprağın aşırı tuzlanması sonucunda, tarım zarar görüyor. Halkın büyük geçim kaynağı Hindistan ceviz kabuğu ve tozudur. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Tayvan ve AB ülkeye sıklıkla maddi yardımda bulunuyorlar.

Tuvalu Resmi Dili Nedir?

Tuvalu resmi dil olarak Tuvalyanca ve İngilizce kabul edilmiştir.

Tuvalu ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Tuvalu ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Tuvalu, Türkiye’den 9 saat ileridedir. Buna göre Tuvalu’da saatler 09.00 iken, Türkiye’de saat 00.00’dır.