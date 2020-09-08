Uganda Hakkında Bilgiler; Uganda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Afrika ülkesi olan Uganda ülkesinin ulusal bayrağı Eski Uganda Adalet Bakanı olan Grace Ibingira tarafından tasarlanmıştır. Bu bayrak, Uganda ülkesinin 9 Ekim 1962 tarihinde Birleşik Krallıktan ayrılarak kazandığı bağımsızlığının simgesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uganda bayrağı, üzerinde sırası ile siyah renk, sarı renk, kırmızı renk, siyah renk, sarı renk ve kırmızı renklerinden oluşmaktadır. Ayrıca bayrakta eşit büyüklükteki, altı adet yatay şeritten oluşmaktadır. Bayrakta iki şeridin ortasında kalan yerde beyaz daire içine alınmış olarak yan duran, yüzü bayrağın göndere çekildiği tarafa bakmakta olan ülkenin ulusal simgesi bulunmaktadır. Bu simge gri taçlı turna' dan oluşmaktadır. Siyah renk anlamı Afrika halkını ifade ederken, sarı renk anlamı güneşi, kırmızı renk anlamı ise Afrika halkında var olan kardeşliği temsil etmektedir. Sizler için Uganda ülkesi nerededir? Uganda ülkesinin para birimi? Uganda ülkesinin dili? Gibi Uganda ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Uganda Ülkesi Nerededir?

Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasında doğu kısımda yer almakta olan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi olmaktadır. Uganda ülkesinin sınır komşuları kuzey kesimde Güney Sudan, doğu kesiminde Kenya, güney kesiminde Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya ülkesi iken güneybatı kesiminde Ruanda ve batı kesiminde ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Uganda Ülkesi Başkenti Neresidir?

Uganda Cumhuriyeti’nin başkenti ve en güzel şehri Kampala şehridir. Kampala şehri en yüksek yerleşim yerinin olduğu şehirdir.

Uganda Ülkesi Nüfusu Nasıldır?

Uganda ülkesi 2020 yılında yapılan son verilere göre ülkede yaklaşık olarak 45,741,007 kişi bulunmaktadır. Ayrıca Uganda ülkesi oldukça fazla sayıda genç bir nüfusa sahip olan bir ülkedir.

Uganda Ülkesi Para Birimi Nedir?

Uganda Cumhuriyeti’ nin resmi olarak para birimi tüm ülke genelinde Uganda şilini ‘dir.

Uganda Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Uganda ülkesinin resmi dilleri 2 tane olmaktadır. Bunlar İngilizce ve Svahilice dilleri olmaktadır. Ayrıca bu ülkede kullanılmakta olan diğer diller şu şekilde sıralanmıştır. Luganda, Runyankore, Luo, Ateso, Lusoga ve Lunyole dilleridir. Bu diller daha çok yöresel diller olarak da bilinmektedir.

Uganda Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Ugana ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır.

Uganda Ülkesi Şehirleri Neler?

Uganda ülkesinde başkenti olan Kampala şehri olmak üzere ülkede bulunan diğer şehirler şu şekildedir.

Kira, Gulu, Nansana, Masaka, Mbarara, Mukono, Lira, Jinja, Arua, Busia, Entebbe, Mbale, Hoima, Kasese, Fort Portal, Kabale ve Iganga bu ülkeye ait olan şehirlerden bazılarıdır. Uganda Cumhuriyeti şehirlerinin içinden en yoğun nüfusa sahip olan yer başkent Kampala’dır.

Uganda Ülkesi İklimi Nasıldır?

Uganda ülkesinde ülke genel olarak tropikal bir iklime sahip olup güzel bir ülkedir. Her yıl yerli yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Fakat bu ülkenin topraklarının genel olarak 1.000 m ortalamaya sahip olduğu sebebi ile tropikal iklimin ülkede yarattığı sıcaklık gibi hava koşulları hissedilememekte olup serin bir hava hissedilmektedir. Bu nedenden dolayı aşırı sıcak hava ile aşırı soğuk hava söz konusu değildir. Uganda ülkesinde genel olarak hava sıcaklıkları gündüz ortalama 20 °C ile 30 °C arasında değişmektedir. Ayrıca bu ülke gece ortalama 17 °C civarı olarak ölçülmektedir. Ülkede ölçülmekte olan en uç sıcaklık değeri ise 10 °C ile 35 °C düzeyinde olmaktadır. Özellikle Uganda ülkesinin kuzeydoğu bölgesinde genel olarak yarı kurak bir iklim yaşanmaktadır.