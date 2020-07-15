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15.07.2020 - 18:32 | | AA

Ukrayna medyasÄ±ndan Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid-19 önlemlerine "tam not"

Ukrayna medyasÄ± TÃ¼rkiye'nin tatil beldelerindeki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemlerine tam not verirken, TÃ¼rkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduÄŸunu belirtti.Â

Ukrayna medyasÄ±ndan Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid-19 önlemlerine "tam not"

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Ukrayna haber ajansÄ± UNIAN'Ä±n haberinde, TÃ¼rkiye'nin Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an ilk turizm destinasyonu olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Â Haberde, TÃ¼rkiye'nin Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± kapsamlÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venli bir tatil sezonu geÃ§irmek iÃ§in ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturulduÄŸu vurgulandÄ±.

Â TÃ¼rkiye'nin havalimanlarÄ± ile tatil beldelerinde aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlere deÄŸinilen ve Ukrayna'daki pratikleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lan haberde, alÄ±nan Ã¶nlemlerin Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu, TÃ¼rkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduÄŸu ifade edildi.

Â AyrÄ±ca, bu sezon geÃ§en senelere gÃ¶re daha az turist olacaÄŸÄ± iÃ§in daha konforlu bir tatil geÃ§irileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Â Ukrayna medyasÄ±ndan TÃ¼rkiyenin tatil beldelerindeki Kovid-19 Ã¶nlemlerine tam not

UkraynalÄ± spikerin canlÄ± yayÄ±nda zor anlarÄ±!Ukraynaâ€™da haberleri sunan kadÄ±n sunucunun diÅŸi, kameralar karÅŸÄ±sÄ±ndayken yerinden çÄ±ktÄ±.
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