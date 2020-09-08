Umman Hakkında Bilgiler; Umman Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Umman Cumhuriyeti bayrağı, aşağıdan yukarıya, yeşil, kırmızı ve beyaz yatay renklerden oluşur. Bayrağın sol tarafında ise kalın bir kırmızı dikey sütun bulunuyor. Kırmızı sütunun üst kısmında, Umman'ın kendi arması yer alıyor. Bayrağın yeşil rengi bereket dolu toprakları, kırmızı yurttan kovulan düşmanları, beyaz renk ise barışı simgeliyor.

Umman Nerede?

Asya'nın güneybatı tarafında bulunan Umman Cumhuriyeti, Arap yarımadası sınırları arasında bulunuyor. Kuzeybatı kısmında Birleşik Arap Emirlikleri, batı tarafında Suudi Arabistan, güneybatısında ise Yemen bulunur. Umman'ın Hin Okyanusu'na kıyıları bulunur. Basra Körfezi tarafından çevrelenmiştir.

Umman'ın Başkenti Neresidir?

Dört ayrı bölge halinde olan Umman ülkesinin en gelişmiş şehri ve başkenti, Maskat'tır. Başkent, Kuzey Umman bölgesi tarafında yer alıyor. Suveyh, Mirbat, Matrah ile El Hubara, Umman'ın önem ifade eden diğer şehirleri arasında yer alırlar.

Umman'ın Nüfusu Ne Kadar?

Umman, nüfus yoğunluğu yüksek olmayan ancak artışı hızla gelişen ülkeler arasındadır. Ülkenin 1 yıldaki nüfus artış hızı, %2.65 olarak gerçekleşti. Worldometers.info adresindeki tahmini bilgiler, Umman ülkesinin 5.106.626 kişiden oluştuğunu belirtiyor. Verilerde ayrıca Umman, dünya ülkeleri arasında nüfus bakımından 120. sırada bulunuyor.

Umman'ın Resmi Dili Nedir?

Umman resmi Dili Arapçadır. Arapça, ülkenin her kesiminde konuşulan ilk dildir. Ülkedeki yaygın dillerden bir diğeri Baluchi'dir. Bunun yanında, Arapça benzeri birçok dil, yerli kabileler tarafından konuşuluyor. Umman'da İngilizce bilme düzeyi düşüktür. Nüfusun elit tabakaları hariç büyük bölümü İngilizce bilmemektedir.

Umman'ın Para Birimi Nedir?

Umman'ın para biriminin ismi, Umman riyali olarak bilinir. Dünyanın en değerli para birimleri listesinde 2. sırada yer alır. Umman'daki ekonominin istikrarını gösteren Umman riyali, dolar ve diğer paralar karşısında daha değerlidir. 1 Umman riyali, 18.98 Türk lirası ile eşittir. Umman'ın para birimi merkez bankası aracılığıyla basılır. Dağıtım ve denetim mekanizması merkez bankasıdır.

Umman ile Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Türkiye ve Umman arası 1 saatlik zaman farkı bulunur. Umman, Türkiye'den 1 saat ileride yer alır. Türkiye'de saat 10:00 olduğunda, Umman'da 11:00 olur.

Umman Ekonomisi

Serbest ekonomi piyasası olan Umman'da, en büyük gelir kaynağı petrol kaynaklarıdır. Endüstri ve tarımın geliştiği ülkede, sebze, meyve ve tahıl üretimleri ülke için yetersizdir. Turizm sektöründe dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olan Umman'a yabancı yatırımcılar büyük ilgi duyarlar. Orta Doğu ülkeleri arasında en gelişmişlerden birisi olan Umman'da kişi başı düşen milli gelirler yüksek, yaşam koşulları iyi seviyelerdedir.

Umman İklimi

Umman yıl boyu sıcak geçebilen ülkeler arasındadır. Ülkede, tropikal çöl iklimi hakim tiptir. İlkbahar mevsiminde sıcaklıklar 29-35 derece arasında seyreder. Kış mevsiminde, sıcaklık 16 ve 24 derece arasında değişim gösterebilir.

Umman'a Ne Zaman Gidilebilir?

Umman'da ekim ve nisan arası dönem, sıcaklıkların 25 ile 35 derece arasında değiştiği zaman dilimidir. Ülke gece vakitlerinde bu dönemde, 16-19 derece arasında bir hava sıcaklığına sahiptir.

Umman'da Sosyal Hayat

Son yıllardaki sosyal yaşamdaki kalite standartlarının yükselişi, önemli gelişimleri beraberinde getirmiştir. Alım gücünün yüksek düzeye çıkması, halk kitlelerinin zenginleşmesine olanak sağlamıştır. Umman'da halk, zengin yaşam koşullarında yaşayabilmektedir. Dünyanın en zengin halklarından birisine sahip Umman'ın gece hayatı oldukça hareketlidir.