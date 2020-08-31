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31.08.2020 - 15:00 |

Ünlü djden Kapadokya semalarında performans

Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonuna binip, havada performans sergiledi.

Ünlü djden Kapadokya semalarında performans

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplananlar, Ben Böhmer'e yoğun ilgi gösterdi. Böhmer, kurulan sistemle birlikte balonla havalanarak, gökyüzünde DJ performansı sergiledi. Böhmer, Kapadokya semalarında 1 saat süren performansını sosyal medyadan da canlı yayınladı.

DJ Ben Böhmer, hayatında en çılgın aktivitelerden birini gerçekleştirdiğini belirterek, "İlk kez balona biniyorum, çok mutlu oldum. Böyle bir etkinliği 1 yıldan beri yapmak istiyordum. Oldukça emek sarf ettik, süreç oldukça zorluydu; ama böyle bir etkinliği yaparak bu zorlu süreci ekibim ve ben başarı ile tamamladık. Balondan yaptığımız bu performansımızın izlenilmesi de beklediğimden daha fazla oldu. Herkesin Kapadokyayı ziyaret etmesini istiyorum. Kapadokya'yı daha önceden hiç bilmiyordum. Burada bulunmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi. 

Ünlü djden Kapadokya semalarında performans

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