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16.07.2020 - 17:58 | | İHA

Urla sahiline ölü Caretta Caretta vurdu

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde sahile ölü Caretta Caretta vurdu.

Urla sahiline ölü Caretta Caretta vurdu


Urla’nın Gülbahçe Mahallesi'nde plajda bulunanlar, sahile vuran Caretta Caretta'yı yaralı sanıp kıyıya çıkarttı. Ancak yapılan incelemede hayvanın ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, "Urla sahillerinde ender görülen Caretta Caretta'nın ölü olması bizi çok üzdü. Çevreye olan duyarlılığın artmasını, bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yavru olduğu tahmin edilen Caretta Caretta'nın vücudunda yara olmadığı ve yediği zehirli atıklardan telef olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

 Urla sahiline ölü Caretta Caretta vurdu

Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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