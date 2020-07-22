Bu kapsamda, Muradiye Belediyesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Antalya, Malatya ve Van'dan 9 sporcu, sabah saatlerinde 3 bin rakÄ±mlÄ± Pir ReÅŸit DaÄŸÄ±'na hareket etti.Â Burada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler, 3 bin 109 rakÄ±mda havalanarak Van GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. Van GÃ¶lÃ¼ semalarÄ±nda renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturan sporcular, bir sÃ¼re uÃ§tuktan sonra ErciÅŸ sahiline indi.

SporcularÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar da cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Antalya'dan Van'a gelen P5 pilotu Mehmet SadÄ±k GÃ¶ller, ilk defa 3 bin 109 rakÄ±mda uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. Van GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinden uÃ§arak ErciÅŸ sahilline indiklerini belirten GÃ¶ller, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

Â

"BurasÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok elveriÅŸli bir bÃ¶lge. AmacÄ±mÄ±z buralarÄ± insanlarÄ±mÄ±za tanÄ±tmak, aynÄ± zamanda burada yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ve kayak sporunun yapÄ±labildiÄŸini gÃ¶stermek. Bizlere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden, buraya davet eden Muradiye Belediyesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz."

Â ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ ErdoÄŸan Bilen de ilÃ§enin, baÅŸta yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere doÄŸa sporlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan elveriÅŸli olduÄŸunu ifade ederek, ''Belediyemizin katkÄ±larÄ±yla ilÃ§emizde ilk defa yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ uÃ§uÅŸu gerÃ§ekleÅŸtirildi. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederiz. BÃ¶lgemiz tarihi ve turistik deÄŸerleri, doÄŸa sporuna elveriÅŸli yapÄ±sÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Â