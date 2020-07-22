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22.07.2020 - 12:41 |

Van Gölü'nde yamaç paraÅŸütü büyük ilgi görüyor

Van'Ä±n doÄŸal gÃ¼zellikleri ile Ã¶n plana Ã§Ä±kan Muradiye ilÃ§esinde sporcular, 3 bin rakÄ±mda yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yaparak Van GÃ¶lÃ¼ semalarÄ±nÄ± renklendirdi. YÄ±lÄ±n her dÃ¶neminde farklÄ± gÃ¼zelliklere bÃ¼rÃ¼nerek ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§eken Muradiye ilÃ§esi, Van GÃ¶lÃ¼ manzarasÄ±na karÅŸÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yaparak farklÄ± bir deneyim yaÅŸamak isteyen adrenalin tutkunu sporcularÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Van Gölü'nde yamaç paraÅŸütü büyük ilgi görüyor

Bu kapsamda, Muradiye Belediyesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Antalya, Malatya ve Van'dan 9 sporcu, sabah saatlerinde 3 bin rakÄ±mlÄ± Pir ReÅŸit DaÄŸÄ±'na hareket etti.Â Burada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler, 3 bin 109 rakÄ±mda havalanarak Van GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. Van GÃ¶lÃ¼ semalarÄ±nda renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturan sporcular, bir sÃ¼re uÃ§tuktan sonra ErciÅŸ sahiline indi.

SporcularÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar da cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Antalya'dan Van'a gelen P5 pilotu Mehmet SadÄ±k GÃ¶ller, ilk defa 3 bin 109 rakÄ±mda uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. Van GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinden uÃ§arak ErciÅŸ sahilline indiklerini belirten GÃ¶ller, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

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Van GÃ¶lÃ¼nde yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor

"BurasÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok elveriÅŸli bir bÃ¶lge. AmacÄ±mÄ±z buralarÄ± insanlarÄ±mÄ±za tanÄ±tmak, aynÄ± zamanda burada yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ve kayak sporunun yapÄ±labildiÄŸini gÃ¶stermek. Bizlere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden, buraya davet eden Muradiye Belediyesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz."

Â ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ ErdoÄŸan Bilen de ilÃ§enin, baÅŸta yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere doÄŸa sporlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan elveriÅŸli olduÄŸunu ifade ederek, ''Belediyemizin katkÄ±larÄ±yla ilÃ§emizde ilk defa yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ uÃ§uÅŸu gerÃ§ekleÅŸtirildi. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederiz. BÃ¶lgemiz tarihi ve turistik deÄŸerleri, doÄŸa sporuna elveriÅŸli yapÄ±sÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Van GÃ¶lÃ¼nde yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor

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    95 santimlik inÅŸaat çÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± isyan ettirdi!Çanakkale Biga'da, bir inÅŸaatÄ±n 95 santimlik çÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, yanÄ±ndaki 4 katlÄ± apartmanÄ±n penceresine dayandÄ±. Cengizhan ve Hilal Öksüz çifti, "TÄ±pkÄ± fÄ±kra gibi. Aile mahrumiyeti diye bir ÅŸey kalmadÄ±. Balkonla yandaki komÅŸumuzun arasÄ±nda 50 santim mesafe var. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek, tepki gösterdi.
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