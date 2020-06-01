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01.06.2020 - 09:54 |

Vatikan'da dini ritüeller yeniden başladı

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Başkent Roma sınırları içerisinde bulunan Vatikan da salgın sürecinden olumsuz etkilenmişti. Normal şartlarda kalabalık Pazar ayinlerine tanıklık eden Vatikan, salgın süresince derin bir sessizliğe bürünmüştü. Katolik inancında kutsal kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası aylar sonra halkında katıldığı bir ayine ev sahipliği yaptı.

Vatikan'da dini ritüeller yeniden başladı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olan İtalya'da karantina kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından, Hristiyanlık dini Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'da dini ritüeller halkın katılımıyla gerçekleştirilmeye başladı.

Aziz Petrus meydanı civarına yerleştirilmiş el dezenfeksiyon noktaları ile insanlar arasındaki sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına azami dikkat gösterilerek halkın Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayine katılımına izin verildi. Onlarca rahip ve rahibenin maske ve eldiven takarak katıldığı geleneksel pazar ayinini, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Apostolik Saray'daki özel stüdyosunun penceresinden yönetti. 

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