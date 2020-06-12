Volkanik göl doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Yelliburun Mahallesi sınırlarında bulunan asırlar öncesi volkanik patlama sonucu meydana gelen Kurt Gölü, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. El değmemiş doğası, kayalar arasındaki konumuyla ilgi çeken köy fotoğraf tutkunlarının uğrak adresi halinde.

Yıl boyunca suyu eksilmeyen doğal güzelliğini görmek isteyenlerin mahalleye geldiğini söyleyen Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, "Kurt Gölü, yıl boyunca suyu eksilmeyen, her mevsim ayrı bir güzelliğiyle meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çeken bir yer. Bu ilgi bizleri de memnun ederken herkesi böylesi bir güzelliği görmeye davet ediyoruz dedi.