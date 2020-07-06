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06.07.2020 - 10:40 | | DHA

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

Adana'nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivalinde renkli görüntüler oluştu.

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

 

Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, Tapan Mahallesinde yaklaşık bin 500 rakımlı Kaklık Dağında yapıldı. Festivalde cuma günü akşam saatlerinde Kaklık Dağı yamacına çadır kuran sporcular, geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ara ara uçuş gerçekleştiren sporcular, Tapan semalarında görsel şölen sundu. Festivalde, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve 30 yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Pandemi nedeniyle katılımın az olduğu festivalde katılımcılar, usta pilotların kontrolünde eğitim de aldı.

Programı organize eden Mustafa Işık, bir sonraki festivalde yurt dışından da birçok sporcunun katılım göstereceğini belirtti.

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

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