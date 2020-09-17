MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü
ABONE OL
17.09.2020 - 11:03 | | İHA

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyüne giden bir grup macera düşkünü genç, yamaç paraşütü ile köyün engin kayalıklarından kendilerini boşluğa bıraktı.

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü


Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bir grup macera sever umdukları irtifayı Karaçam köyünde buldu. Yamaç paraşütü düşkünü Engin Eren, çeşitli gruplarla Ölüdeniz, Pamukkale, Uzungöl gibi Türkiye’nin birçok yerinde bu heyecan dolu sporu yaptı. Eren ve arkadaşları, yamaç paraşütüne elverişli olmasından dolayı kendilerini boşluğa bırakmak için Karaçam köyünün engin kayalıklarını tercih ediyorlar. Daha önce 18 yıl Jandarma Karakol Komutanlığı, bir önceki dönem Mihalıççık Belediye Başkan yardımcılığı yapan ve şimdi de Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü yapan Engin Eren, günün yoğun temposundan sıyrılmak için ve stres atmak için bu sporu tercih ettiklerini belirtti. Engin Eren; “Ben Türkiye’nin birçok yerinde bu sporu yaptım. Şunu söyleyebilirim ki Karaçam köyünün bu spora elverişi ve görsel manzara olarak diğer yerlerden hiçbir farkı yok. İnsanlar sadece bunu tatile çıktıklarında yapabileceklerini sanıyorlar. Biz bu düşünceyi yıktığımızı düşünüyoruz, sanki bir halı saha maçına gider gibi gidiyoruz yani günlük hayata yedirdik bu sporu. Herkese de ömürlerinde en az bir kere bu duyguyu yaşamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü

Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020

YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Beyoğlu'nda gaspçılar neye uğradığına şaşırdı! Amerikalı aile karşılık verdi

Beyoğlu'nda gaspçılar neye uğradığına şaşırdı! Amerikalı aile karşılık verdi

Sıradaki Haber