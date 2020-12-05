MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Yasak bile denize girmelerine engel olamadı
ABONE OL
05.12.2020 - 16:55 | | İHA

Yasak bile denize girmelerine engel olamadı

Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum’da güneşli bir hava da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar denize girdi.

Yasak bile denize girmelerine engel olamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güzel havada sahiller büyük ölçüde boş kalırken bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilip denize girdi. Kimi vatandaşların ise Kumbahçe ve Paşatarlası’nda sahillerinde balık tutukları gözlendi. Kimileri de güzel havayı fırsat bilip deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Denize girip dakikalarca suda yüzen vatandaşlar, daha sonra sahile yatıp güneşlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi törende açık açık uyardı: Tam bir fecaattirCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan Dağlık Karabağ zaferine değinerek, "Fransa'nın aldığı karar tam bir fecaattir. Fransızlar isterlerse Ermenilere Marsilya'yı verebilirler. Fransızlar çözümün değil sorunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

Son dakika... Karısını tüfekle vuran adam: Haberim yokmuş gibi çek kanka

Son dakika... Karısını tüfekle vuran adam: Haberim yokmuş gibi çek kanka

Sıradaki Haber