Yasak bile denize girmelerine engel olamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güzel havada sahiller büyük ölçüde boş kalırken bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilip denize girdi. Kimi vatandaşların ise Kumbahçe ve Paşatarlası’nda sahillerinde balık tutukları gözlendi. Kimileri de güzel havayı fırsat bilip deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Denize girip dakikalarca suda yüzen vatandaşlar, daha sonra sahile yatıp güneşlendi.

