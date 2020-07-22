Yavru carettalar denizle buluÅŸtu

Yuvadan gece saatlerinde de Ã§ok sayÄ±da yavrunun denize ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 6'ncÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±za Kamil, Ã‡Ä±ralÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki 21 caretta caretta Ã¼reme kumsalÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â Antalya'da caretta carettalarÄ±n yuva yaptÄ±ÄŸÄ± 9 sahil olduÄŸunu dile getiren Kamil, Ã‡Ä±ralÄ±'daki ilk yuvanÄ±n 19 MayÄ±s'ta tespit edildiÄŸini ve 2 aylÄ±k kuluÃ§ka sÃ¼resinin ardÄ±ndan yavru Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Yuvalardan Ã§Ä±kamayan yavrularÄ±n da gÃ¶revliler yardÄ±mÄ±yla denize ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kamil, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Ã‡Ä±ralÄ±'da yuva sayÄ±sÄ± 90'a ulaÅŸtÄ±. Ergin birey Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± devam ettiÄŸi iÃ§in bu sayÄ± da artacaktÄ±r. GeÃ§en yÄ±l ise yuva sayÄ±sÄ± 86, denize ulaÅŸan yavru sayÄ±sÄ± ise 3 bin 650'ydi. Bu yÄ±l yavru sayÄ±sÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n bu olumlu geliÅŸmeler bÃ¶lgede yapÄ±lan koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sayesinde oldu."