Yeni Delhi'de camiler açıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler, kısıtlamaların rahatlatılmasıyla birlikte ibadete açıldı. Camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak namaz kıldı.

Hindistan'da şu ana kadar 267 bin vaka kaydedilirken 7.466 kişi salgında hayatını kaybetti.