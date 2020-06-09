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09.06.2020 - 08:29 |

Yeni Delhi'de camiler açıldı

Hindistan önemli sayıda Müslüman nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ülkenin başkenti Yeni Delhi'de corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni Delhi'de camiler açıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler, kısıtlamaların rahatlatılmasıyla birlikte ibadete açıldı. Camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak namaz kıldı.

Hindistan'da şu ana kadar 267 bin vaka kaydedilirken 7.466 kişi salgında hayatını kaybetti.

Görünmez kazanın böylesi! Kapağı açık kalan deponun içine düştüKahramanmaraş’ta bir apartman önündeki açık kalan depo kapağını fark etmeyen bir kişi deponun içine düştü.
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