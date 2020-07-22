Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Yıl içerisinde Yunanistan'a giriş yapan birçok vatandaşımız bulunmakta. Yunanistan ülkesine giriş çıkış işlemleri için vize alınması gerekmektedir. Pek çok vize türü bulunur. Turistik amaçlı giden vatandaşların bazı evrakları önceden hazırlanması gerekmektedir.

Yunanistan Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan ülkesine herhangi bir nedenden dolayı seyahat planı olan vatandaşlarımız ilk olarak Yunanistan vize başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yunanistan Schengen ülkelerinden birisidir. Schengen vizesi kısa süreli vizeler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 90 gün kadar olan seyahatlerde yeşil pasaport bulunan vatandaşlar bu uygulamadan muaf tutulur ve vizesiz olarak belirtilen gün içerisinde ülkeye seyahat edebilirler.

Schengen vizesi diğer bir anlamı ile Yunanistan turist vizesi kısa dönem vizeler için geçerlidir. Bu tür vizeler 90 gün süre ile verilmektedir. Schengen vizesi alan tüm vatandaşlar Yunanistan ülkesine bu vize ile girebilirler. Bu vize dışında herhangi bir ek vize gerekmemektedir. Burada önemli olan Schengen Bölgesinde hangi ülkeye gidilecek ise o ülkenin vizesi alınmalıdır.

Seyahat süresi boyunca herhangi bir ticari amaç yürütülmeyecek ve bir yakınını ziyaret edecek vatandaşların Yunanistan turistik vizelerini almaları gerekir. Başvuru yapılması için gereken evrakların tamamlanıp randevu alarak Yunanistan Konsoloslukları ve Büyükelçiliklere başvuru yapmaları gerekir. Bunun dışında vize başvuru merkezlerinden danışmanlık hizmeti alınarak başvurular da yapılmaktadır.

Gerekli Evraklar ve Vize Ücreti

Yunanistan turistik vize için gereken evraklar şunlardır:

- Vize başvuru formu

- Schengen vize talebi dilekçesi. (ıslak imzalı olmalıdır.)

- Pasaport

- Biyometrik fotoğraf

- İki yüzü ile kimliğin fotokopisi

- Muvafakatname ( noter tasdikli)

- Son üç yılda alınan tün vizelerin fotokopisi

- Evli kadınlar inin bekarlık soy ismini ve adres belirten Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Finansal durumu belirten evraklar

- Çalışılan kuruma, işverene veya öğrenciliğe dair çalışmayı gösterecek belgeler

- Bağlı bulunan kuruma ait belgeler

- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

- Vize alacak kişi Schengen ülkelerine seyahat ediyor ise üçüncü ülkeye seyahatinin detayını belirten dilekçe

- Seyahat amacını destekleyecek olan bilgi belgesi

- Seyahat edecek olan kişinin yabancı uyruklu olması halinde en az 6 ay geçerlilik süresi olan ikamet ve çalışma izni fotokopisi

Hazırlanması gereken bu evraklar dışında turistik vize ücreti de bulunmaktadır. Yunanistan ülkesine gidilebilmesi için alınan turistik vizelerin ücreti 100 Euro'dur.