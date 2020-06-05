MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı
ABONE OL
05.06.2020 - 10:01 | | DHA

Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı

Konya'da Mevlana Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçen pazartesi günü yeniden açıldı. Müzeyi, ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti.

Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi, geçen pazartesi günü Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından yapılan sema ayiniyle yeniden açıldı. Müzeyi ilk 4 gün içerisinde 3 bin 696 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarete gelenler, corona virüs önlemleri kapsamında görevliler tarafından girişte ateşleri ölçüldükten sonra müzeye girebiliyor. Yine önlemler kapsamında saatte en fazla 200 kişi müzeye alınırken, ziyaretçiler görevliler tarafından maske takmaları konusunda sürekli uyarılıyor. Müze içerisinde ziyaretçilerin belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına da uymaları isteniyor.

 

Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Uzun süredir cami ve müzelerin kapalı olduğunu hatırlatan ziyaretçiler, müze yeniden açıldığı için mutlu olduklarını, yurt dışı uçuşlar kapalı olduğu içinde sadece yerli turistlerin olduğunu söyledi.  Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri ve İran'dan her sene gelen binlerce kişinin bu sene gelememesi nedeniyle müzenin oldukça sakin olduğu görüldü.

 

Ersan Şen, 3 ismin vekilliğinin düşürülmesini yorumladıBiri CHP'li, ikisi HDP'li üç ismin milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda düşürüldü! Süreci Prof. Dr. Ersan Şen, CNN TÜRK canlı yayında yorumladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık

Vapur ve teknelerde dikkat çeken kalabalık

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı e - devlet sayfası | Sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihleri 2020

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı e - devlet sayfası | Sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihleri 2020

Sıradaki Haber